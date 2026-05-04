Incidente in scooter a Somma Vesuviana, giovane centauro in ospedale

Momenti di paura nel tardo pomeriggio a Somma Vesuviana, dove si è verificato un incidente stradale nei pressi del supermercato Decò, lungo via San Sossio. A rimanere coinvolti sono stati un’auto e un giovane, per cause ancora in corso di accertamento.

Secondo le prime informazioni raccolte, il ragazzo sarebbe stato urtato dal veicolo mentre si trovava lungo la carreggiata o nelle immediate vicinanze. L’impatto ha attirato l’attenzione di diversi passanti e residenti della zona, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane prima di disporne il trasferimento in ospedale per accertamenti più approfonditi. Al momento non si conoscono con precisione le condizioni del ferito, ma dalle prime indicazioni non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio e sarà necessario chiarire con esattezza come sia avvenuto l’impatto tra il ragazzo e l’auto. Non è escluso che possano essere utili eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, particolarmente frequentata soprattutto nelle ore serali per la presenza di attività commerciali.

Il traffico lungo via San Sossio ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale in una zona molto trafficata della città, dove spesso si registra un notevole flusso di veicoli e pedoni.

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli utili a ricostruire con precisione quanto accaduto.