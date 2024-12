Il Napoli continua nel suo processo di “Contizzazione”: ennesima vittoria con clean sheet

Il Napoli espugna Torino per 0-1 e si conferma capolista del campionato, allungando grazie alla sconfitta della Lazio a Parma e in attesa del recupero di Fiorentina-Inter (auguriamo a Bove una pronta guarigione). In continuità con quanto visto con Inter e Roma, la squadra ha avuto nella prima fase di gara un atteggiamento più aggressivo, cercando una pressione più alta, che ha portato il Torino a creare qualche pericolo per la difesa azzurra. Nel corso della partita, è stato abbassato il baricentro e la fase difensiva è tornata ad essere solida, gettando le basi per l’ennesimo clean sheet stagionale.

Il Napoli di Conte non è certo una squadra spettacolare (anche se si intravedono miglioramenti nella manovra offensiva e solo un superbo Milinkovic ha evitato un passivo maggiore), ma possiede la sostanza delle grandi squadre e forse, ricordando la scorsa stagione e la mole di gioco che veniva prodotta senza risultati, è quel che conta maggiormente in questo momento; ci sarà tempo poi per pensare all’estetica.

Gli azzurri sono ora attesi dall’ottavo di Coppa Italia contro la Lazio, prossimo avversario anche in campionato: in assenza di altre competizioni da giocare, anche questo trofeo deve essere considerato un obiettivo importante, evitando figure come quelle degli ultimi anni.