Tragedia a Pomigliano, muore ex campione di ciclismo

Pomigliano d’Arco – Una terribile tragedia colpisce il mondo dello sport e la comunità di Pomigliano d’Arco.

In un incidente stradale a Pomigliano D’Arco è morto Crescenzo D’Amore; il corpo privo di vita dell’ex campione mondiale juniores è stato rinvenuto ieri mattina nei pressi della rotonda.

Napoletano, 45 anni, nel 1997 aveva vinto il campionato mondiale juniores a San Sebastian. D’Amore fu ciclista professionista dal 2000 al 2007 e per pochi mesi nel 2011. Dopo il ritiro aveva provato a inserirsi nel mondo del lavoro. Su cause e dinamica dell’incidente sono in corso le indagini delle autorità.