I mille volti delle donne: a Marigliano un convegno per celebrare l’8 marzo

Un convegno per celebrare la giornata internazionale della donna. E’ in programma per l’8 marzo e si terrà alle 17 e 30 nell’aula consiliare del municipio di Marigliano. L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa con l’assessore alle politiche sociali Rosanna Palma.

“I mille volti delle donne” sarà il tema della tavola rotonda che raccoglierà testimonianze di mamme, di imprenditrici, di professioniste, di studentesse che indicheranno i passi in avanti e quelli ancora da compiere lungo la strada delle pari opportunità.

Il dibattito sarà introdotto dal primo cittadino Peppe Jossa. Interverranno: Rosanna Palma, Paolo Russo, Maria Spiezio, Rosa di Palma, Emmanuel Fioretti, Massimo Abbate, Carmen Navarro, Giuseppina Iossa, Michela Ruggiero, Ludovica Marano e Gabriella Bellini.

Nel corso dell’evento moderato da Teresa Falco sono previste performances musicali che faranno, tra l’altro, da sottofondo alla lettura di alcuni testi preparati dagli alunni della scuola Pacinotti. Previste anche le testimonianze delle profughe afgane accolte dal centro SAI di Scisciano ed il video messaggio della parlamentare Mara Carfagna. Prevista anche la performance artistica di Cristina Sepe che trasformerà in ritratti i volti dei relatori e che per l’occasione ha dedicato un’opera a Samantha Cristoforetti.