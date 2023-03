Choc in Circumvesuviana, treno balla e perde pezzi in viaggio: pendolari terrorizzati. IL VIDEO

Paura per i passeggeri a bordo e ironia sui social: ha provocato reazioni contrastanti il ‘guasto’ avvenuto su un treno della Circumvesuviana che ha determinato il tremolio del convoglio e scossoni talmente forti da far ‘saltare’ un seggiolino e un pezzo di copertura del pavimento. Il tutto ripreso in un video che, pubblicato sulla pagina Facebook “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”, ha poi fatto il giro del web. Come ha poi spiegato l’Eav, l’ente che gestisce la Circumvesuviana, i fatti si sono verificati la sera di domenica scorsa, alle 20.50, sul treno delle linee vesuviane partito alle 19.30 da Napoli e diretto a Sorrento.

“Un guasto del gruppo motore, le cui cause sono in corso di accertamento – scrive Eav – ha provocato durante la marcia forti vibrazioni al sottocassa dell’elemento di coda. Le forti vibrazioni hanno provocato alcuni danni al pavimento del convoglio. Il treno è stato fermato e messo in sicurezza nella stazione di Meta per essere sottoposto agli opportuni controlli”. Il video, virale sul web, mostra i passeggeri in piedi, perplessi e impauriti, mentre il treno vibra e fa un gran frastuono. Ad un tatto il seggiolino salta. “È bellissimo vedere i passeggeri in fondo che aspettano il decollo”, è uno dei tanti commenti divertiti che accompagnano il filmato. “Qui avranno girato la scena del film ghost”, dice un altro e tanti ironizzano sulla scena, richiamando quelle dei film apocalittici. Chi non rideva affatto erano i passeggeri, anche se per loro non c’è stata alcuna conseguenza.

“Sul treno – assicura Eav – non si è verificato alcun danno ai 30 passeggeri a bordo e non è stato richiesto da alcuno l’intervento dei soccorsi sanitari. Gli stessi hanno proseguito il viaggio con il treno successivo dopo 15 minuti”. “Il viaggio della paura in Circumvesuviana”, commenta il deputato campano di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Si tratta – dice – di una vicenda incredibile che si somma ai tanti disservizi della Circum di cui a ragione ogni giorno si lamenta l’utenza. Purtroppo non si riescono a vedere miglioramenti”.

IL VIDEO > https://fb.watch/j6H3K8VG7V/