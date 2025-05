Giro d’Italia nei nostri territori, scuole chiuse in 8 città

Il Giro d’Italia è pronto ad attraversare la provincia di Napoli, portando con sé entusiasmo, passione sportiva e, inevitabilmente, alcune modifiche alla viabilità. La carovana rosa, dopo essere entrata in Campania attraverso il suggestivo valico di Monte Carruozzo, farà tappa a Sant’Andrea di Conza, in provincia di Avellino. Da qui inizierà un percorso che attraverserà numerosi centri irpini e napoletani, fino a culminare con l’ingresso trionfale a Napoli.

La prima parte del percorso campano toccherà Conza della Campania, Morra De Sanctis, Lioni, Nusco, Cassano Irpino, Volturara Irpina, Atripalda, Avellino, Monteforte Irpino e Baiano. Sarà poi la volta della provincia di Napoli, dove i ciclisti passeranno per Nola, Brusciano, Pomigliano d’Arco, Cardito, Caivano, Frattaminore, Frattamaggiore, Afragola, per poi arrivare nel capoluogo partenopeo.

Per garantire la sicurezza del passaggio della gara, sono stati adottati diversi provvedimenti che coinvolgeranno in particolare il mondo della scuola e la circolazione stradale. In molti Comuni del Napoletano, infatti, è prevista la chiusura totale o parziale degli istituti scolastici. Le scuole resteranno chiuse per l’intera giornata nei Comuni di Nola, Brusciano, Pomigliano d’Arco, Frattaminore, Casoria, Acerra e Afragola (a partire dalle ore 11). A Caivano e Frattamaggiore le attività scolastiche termineranno anticipatamente alle ore 12. A Napoli, invece, la chiusura riguarderà solo alcune municipalità e sarà limitata a specifiche fasce orarie, in base al transito dei ciclisti.

Anche il piano traffico subirà significative modifiche. Le arterie principali interessate dal passaggio della corsa verranno chiuse al traffico almeno due ore prima del passaggio dei corridori, con riaperture previste solo dopo il completo transito della carovana. Si raccomanda a residenti, pendolari e automobilisti di consultare i siti istituzionali dei singoli Comuni per i dettagli sulle chiusure stradali e sui percorsi alternativi.

Il Giro d’Italia, con la sua carica di emozione e spettacolo, porterà momenti di festa in tutta la provincia. Ma sarà fondamentale la collaborazione di tutti per garantire una giornata all’insegna dello sport e della sicurezza.