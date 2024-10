Giocatore di Acerra brinda col Numero Oro, 10mila euro in un colpo solo

ACERRA – Campania in festa grazie al Lotto. Nel concorso di sabato 12 ottobre, come riporta Agipronews, sono state centrate infatti vincite complessive per 95mila euro.

La più alta arriva da Napoli, con un terno da 45mila realizzato sulla ruota del capoluogo campano, seguita dai 20.050 euro vinti ad Avellino con il Numero Oro, stessa opzione che ha permesso di festeggiare a un giocatore di Acerra, un colpo da 10.500 euro.

Chiudono il computo delle vincite campane due colpi – da 9.750 euro l’uno – messi a segno a Napoli e Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1 miliardo da inizio anno.