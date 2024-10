Corse illegali a Le Porte di Napoli, Prefetto mette in campo controlli

In relazione al fenomeno, riferito da una testata giornalistica on line, relativo alle corse clandestine di auto nel parcheggio del centro commerciale “Le Porte di Napoli” ad Afragola, con conseguente pericolo di danni a persone e cose, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un’intensificazione dei servizi di controllo sul territorio al fine di individuare gli autori dei fatti e assicurare il rispetto della legalità nel contesto di riferimento.

Il territorio afragolese – si spiega in una nota della Prefettura – è oggetto di specifica, costante attenzione, e nello scorso mese di aprile, presso la sede municipale, il Prefetto ha presieduto un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione del quale sono stati pianificati anche periodici, mirati servizi ad Alto Impatto congiunti tra le forze dell’ordine con il supporto della Polizia locale.

Gli episodi sopra richiamati saranno oggetto di approfondimento in occasione della prossima riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, indetto per il pomeriggio di domani, 15 ottobre.