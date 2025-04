Finisce con scooter contro auto in sosta: conducente muore, passeggero ricoverato

Un violento sinistro stradale si è verificato ieri sera lungo via Caserta al Bravo, al confine con Casavatore. Un motoveicolo di grossa cilindrata è entrato in collisione con un’automobile parcheggiata, per poi urtare un secondo veicolo che procedeva nella direzione opposta.

A bordo della moto viaggiavano due persone. Il conducente, Ciro Nazzaro, 39 anni è stato immediatamente trasportato al Cardarelli, dove è spirato poco dopo l’arrivo a causa delle gravissime lesioni riportate. Il passeggero è stato invece ricoverato in codice giallo presso l’ospedale Villa dei Fiori di Acerra, ma le sue condizioni non sarebbero critiche.

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno avviato le indagini per accertare le cause dello schianto. Tra le ipotesi al vaglio vi sono l’eccessiva velocità o una possibile distrazione alla guida. Le telecamere della zona e le testimonianze dei presenti potrebbero fornire elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

La notizia ha gettato nello sconforto familiari e amici della vittima, molto conosciuta nella comunità. In tanti hanno espresso il loro cordoglio sui social, ricordando Ciro come una persona solare e appassionata di motori.

L’incidente ripropone il tema della sicurezza stradale e dei rischi legati alla guida di motociclette ad alta velocità. Le autorità invitano i cittadini alla prudenza, ricordando l’importanza del rispetto dei limiti di velocità e dell’uso dei dispositivi di protezione.