Brand napoletano di caffè lancia “Il Momento”, Arignano presenta la sua ultima sfida in un’intervista

Intervista a Stefano Arignano, direttore de La Bevanda del Re con sede a Frattamaggiore

Buongiorno, dottor Arignano. È un piacere averla con noi oggi per discutere del nuovo progetto “IL MOMENTO”. Può raccontarci in breve di cosa si tratta?

Stefano Arignano: Buongiorno, grazie per l’invito. “IL MOMENTO” è un sistema chiuso a capsule che abbiamo sviluppato per i nostri partner commerciali. Offre un’opportunità unica di personalizzazione, consentendo ai partner di commercializzare un caffè in capsule con due miscele distintive: una cremosa e una intensa, oltre a un’opzione decaffeinata. Vogliamo rispondere alle diverse preferenze dei consumatori.

Ci sono anche nuove bevande solubili incluse nel progetto. Può dirci di più su queste opzioni?

Certamente! Abbiamo selezionato momentaneamente tre gusti di bevande solubili: ginseng, orzo e tè al limone. Ma appena il sistema sarà diffuso, abbiamo già in cantiere altre cinque referenze di solubili.

Sostenibilità è un tema importante oggi. Quali misure avete adottato in questo progetto per garantire un impatto ambientale ridotto?

Siamo fortemente impegnati nella sostenibilità. Le capsule utilizzate nel nostro sistema sono ecocompatibili, progettate per ridurre l’impatto ambientale. Crediamo che innovazione e responsabilità ambientale possano andare di pari passo.

Quali sono le aspettative di La Bevanda Del Re per “IL MOMENTO” e come pensate che questo progetto possa influenzare il mercato del caffè?

Abbiamo grandi aspettative per “IL MOMENTO”. Crediamo che offrirà soluzioni innovative e personalizzate che rispondono alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Vogliamo che i nostri partner commerciali si sentano coinvolti e parte di questa avventura, perché come dico sempre ai miei agenti, sono partner e non clienti.

Ho sentito che sta diversificando le sue attività. Può parlarci dei suoi progetti futuri?

Personalmente, ho in fase di avvio vari progetti, tra cui la creazione di un nuovo brand di caffè e il rilevamento di un altro brand di caffè già in commercio. Inoltre, sto diversificando dal settore caffè aprendo una nuova attività in Lombardia, oltre al progetto di apertura di un locale che fungerà da lounge bar e locale per eventi, con una terrazza da 300 posti tra Cardito e Frattamaggiore. Questa struttura di mille metri quadri sarà suddivisa in tre piani e avrà 65 posti auto. Abbiamo anche in cantiere l’apertura di caffetterie classiche con piccoli corner per la vendita di cialde e capsule all’estero, partendo dalla Svizzera, dove mi recherò a fine mese per concordare le aperture.

Infine, come possono i potenziali partner commerciali interessati partecipare a questo progetto?

Invitiamo tutti gli interessati a contattarci direttamente o a mettersi in contatto con l’agente di zona. Siamo entusiasti di condividere questa innovazione e accogliere nuovi partner che desiderano unirsi a noi in questo viaggio.

La ringraziamo, Dottor Arignano, per il suo tempo e per aver condiviso queste informazioni preziose su “IL MOMENTO” e sui suoi futuri progetti.

Grazie a voi! È stato un piacere.