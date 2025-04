Rapine a mano armata tra Cercola e Pollena, preso sospettato

CERCOLA – Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Cercola con l’accusa di aver commesso almeno cinque rapine a mano armata tra Cercola e Pollena Trocchia. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Nola dopo un’attenta attività investigativa.

Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe agito in almeno tre occasioni minacciando le vittime con una pistola mentre si trovavano nelle loro auto in sosta, sottraendo denaro e oggetti di valore. Fondamentali per l’identificazione le immagini della videosorveglianza e le testimonianze delle vittime, che hanno permesso di risalire con certezza all’identità del sospettato.

L’uomo è stato catturato e tradotto in carcere. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti per verificare il suo coinvolgimento in altri episodi simili. La Procura ha sottolineato che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato sarà considerato innocente fino a sentenza definitiva.