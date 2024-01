FAILMS contro il Fondo MetaSalute e gli aumenti del contributo per i famigliari non fiscalmente a carico

Riceviamo e pubblichiamo:

Come si suol dire: “commettere errori è umano perseverare è diabolico”.

Con l’accordo del 2016 (CCNL metalmeccanici), fu stabilito che a decorrere dal 1° ottobre 2017 le aziende aderissero al Fondo MetaSalute (Fondo sanitario integrativo). Quindi le lavoratrici ed i lavoratori si videro sottrarre parte dell’aumento contrattuale, pari a 156 euro annui (suddiviso in 12 quote mensili da 13 euro l’una), per la copertura di un piano sanitario base. Ovviamente all’inizio sembrò abbastanza conveniente, forse nell’attesa che i circa 2 milioni di aderenti, con annessi famigliari non fiscalmente a carico, facessero il loro ingresso per poi negli anni essere condotti in un vicolo cieco, per non definirla addirittura una sorte di trappola. Questo noi della FAILMS l’avevamo già capito tanto che prima attraverso vari consulti legali poi con vari mezzi di comunicazione social, comunicati ed assemblee, abbiamo sempre cercato d’informare il più possibile le lavoratrici e i lavoratori. Forse, anche limitatamente ai nostri mezzi, non siamo riusciti nell’intento di far comprendere a tutti che era proprio l’accordo iniziale a non prevedere alcun paracadute per l’aderente al fondo, ma quanto meno ci abbiamo provato. Ora per il 2024 un’altra tegola cade sugli aderenti, che già soffrono una situazione critica di aumenti del costo della vita a cui si aggiunge soprattutto per il sud una scarsa organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche, e cioè l’aumento del contributo per i famigliari non fiscalmente a carico, che per un piano base è giunto a 361 euro rispetto ai 149 euro (cumulativo) inizialmente previsto per l’anno 2019. A questo punto le nostre richieste e sollecitazioni alle sigle sindacali firmatarie di quell’accordo, di rivedere i termini contrattuali, possiamo solo affermare che a poco o nulla siano servite. Ci spiace assistere a tutto ciò, ma un ultimo appello vogliamo farlo a chi avrebbe dovuto e potuto evitare tutto ciò e cioè gli esponenti di FIOM-FIM-UILM di prendere le distanze da tali decisioni e minacciare di lasciare le proprie poltrone nei consigli d’amministrazione del Fondo Metasalute e quindi di tornare a tutelare i diritti dei lavoratori.

