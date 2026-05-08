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Marigliano, la videosorveglianza incastra gli sversatori: oltre 100 telecamere attive

Redazione1
di Redazione1
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Ancora un intervento della Polizia Locale di Marigliano contro il fenomeno dello sversamento illecito dei rifiuti. Questa volta i controlli hanno riguardato via Rapillo, dove grazie al sistema di videosorveglianza cittadino e alle segnalazioni dei residenti sono stati individuati nuovi trasgressori intenti ad abbandonare rifiuti sul territorio.

Un’azione resa possibile dal lavoro costante degli agenti addetti al monitoraggio delle telecamere, impegnati quotidianamente nel controllo delle aree più sensibili della città. Proprio il sistema di videosorveglianza rappresenta oggi uno degli strumenti principali nella lotta contro gli incivili e contro i reati ambientali.

Dal maggio del 2025 il Comando di Polizia Locale ha avviato un importante piano di potenziamento dell’intera rete di controllo urbano. Alla data del 9 maggio 2025 risultavano operative appena 12 postazioni di videosorveglianza, mentre oggi il numero delle telecamere funzionanti supera quota 100, con una presenza capillare distribuita nei principali punti strategici del territorio comunale.

“Abbiamo pensato alla sicurezza della città – ha dichiarato il comandante Nacar – e stiamo facendo ogni sforzo possibile per debellare e colpire il fenomeno dello sversamento dei rifiuti”. Il comandante ha inoltre spiegato che sono state ripristinate le telecamere presenti nell’area Pip e installati nuovi apparecchi sia nel centro cittadino sia all’interno della villa comunale.

Nei prossimi mesi il progetto verrà ulteriormente ampliato. Il Comune, infatti, punta ad introdurre anche i lettori targa, strumenti che saranno installati pure in via Rapillo per migliorare le attività investigative e di controllo del territorio.

Infine, a partire da settembre 2026, l’amministrazione comunale intende avviare una convenzione con gli esercizi commerciali cittadini per integrare i loro impianti privati nella rete pubblica di videosorveglianza. Un progetto ambizioso che, secondo il Comando, potrebbe trasformare Marigliano in una delle città italiane con il più alto numero di “occhi elettronici” attivi sul territorio.

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