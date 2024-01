Morto Adam Jendoubi, giovane attore napoletano: lo straziante ricordo del fratello

La notizia della morte di Adam Jendoubi ha sconvolto l’intera città di Napoli e non solo.

Diventato famoso fin da giovanissimo, Adam era stato subito notato per il suo talento tanto da essere inserito nel cast di “La paranza dei bambini” e in alcuni videoclip del cantante Liberato. Aveva solo 23 anni ma una carriera già lanciata che l’aveva reso famoso in tutta Italia. Purtroppo a nulla è servito l’intervento dei medici dell’ospedale in cui era ricoverato, il San Leonardo di Castellammare di Stabia, il giovane è morto dopo 9 giorni di ricovero a causa delle conseguenze riportate dall’arresto cardiaco avuto la mattina del 1 gennaio.

A dare la notizia il fratello di Adam, Habib, anche lui attore e modello, che ha condiviso sui social un bellissimo e straziante messaggio per il fratello tanto amato: “Sangue mio, hai finito di soffrire, hai dimostrato di essere un leone fino alla fine, un uomo vero con valori e principi, scegliendo già a 18 anni che il giorno della morte avresti voluto donare gli organi e così hai fatto. Oggi cambia totalmente la mia vita perché tu fratello mio non sarai più di fianco a me ma so che mi guarderai dall’alto proteggendomi sempre.”

Tantissime le persone che hanno voluto stringersi alla famiglia di Adam anche solo attraverso la condivisione di un pensiero sui social, tra cui lo stesso cantante Liberato e il giornalista e scrittore del libro “La paranza dei bambini” Roberto Saviano, che hanno espresso parole molto dolci nei confronti del grande talento che Napoli ha perso oggi.