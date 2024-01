Scontro fatale tra camion e scooter: perde la vita un ragazzo di 22 anni

Ieri pomeriggio a Bacoli è avvenuto un tragico incidente in cui ha perso la vita un ragazzo di 22 anni.

Era pieno pomeriggio a Bacoli quando due mezzi, un furgone e uno scooter, si sono scontrati frontalmente in via Lucullo. A bordo dello scooter un ragazzo di 22 anni, Daniele Barone, di Napoli, che ha perso la vita a causa delle ferite riportate. Sul posto è immediatamente accorso il 118 che ha provato il tutto per tutto per salvare la vita al giovane per cui, purtroppo, non c’era già più niente da fare.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, mancano dei dettagli sul motivo per cui sia avvenuto lo scontro ma, stando ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, l’autista del camion è ora indagato per omicidio colposo probabilmente per una manovra azzardata. L’impatto tra i due mezzi è stato molto forte e purtroppo Daniele ha perso la vita a soli 22 anni.

I veicoli sono stati sequestrati dalle autorità per ulteriori indagini.