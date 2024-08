Due tir in fiamme e una nube nera: paura a Sant’Anastasia

Ieri a Sant’Anastasia è improvvisamente scoppiato un incendio in via Somma.

I vigili del fuoco e i Carabinieri sono prontamente intervenuti dopo alcune segnalazioni per una nube di fumo nera molto estesa visibile anche dai paesi limitrofi. Una volta sul posto, i vigili del fuoco, non senza fatica, hanno spento i due tir con rimorchio situati in un parcheggio adiacente ad un deposito di gpl che erano andati in fiamme apparentemente senza alcun motivo. Momenti di tensione anche per le forze dell’ordine visto il grande rischio di esplosione cui sono andati incontro.

Certamente un brutto spavento anche per i cittadini di Sant’Anastasia non solo circa la propria salute ma anche per gli eventuali danni ambientali provocati da quella nube nera e tossica. Ora sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine che pare non abbiano ancora capito cosa abbia scatenato questo incendio. Non si esclude un eventuale incendio doloso anche se, attualmente, non si hanno ancora certezze.