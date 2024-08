Figli presi a calci e pugni, fermati i due genitori: choc nel Vesuviano

A San Giuseppe Vesuviano dei minori sono stati portati dalle forze dell’ordine in una struttura protetta dopo aver subito per anni maltrattati da parte dei genitori.

Una coppia proveniente dal Bangladesh, ma residente nel comune vesuviano, si è resa protagonista di uno scenario drammatico in cui regnavano molestie, violenze e gravi minacce ai danni dei figli, tutti minorenni, tra cui due bambini. È stata una segnalazione ai Carabinieri a salvare la vita ai quattro ragazzini, in cui si denunciavano urla di bambini a dir poco spaventose in via Boccia.

Le forze dell’ordine – come riferito da Il Mattino – si sono precipitate sul luogo e hanno constatato le violenze inflitte ai quattro minori. I due genitori sono stati portati via nell’immediato e ora dovranno indossare il braccialetto elettronico, mentre i figli sono stati condotti in una struttura protetta dove dovranno affrontare un percorso non facile a causa dei traumi psicologici e fisici provocati dalle violenze dei genitori.