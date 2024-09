Don Nicola De Sena e Rolando Liguori parroci in solidum della Collegiata. Nuovo incarico per Padre Bang

Dalle news della Diocesi di Nola

Il vescovo di Nola, Francesco Marino, questa mattina, 14 settembre, ha annunciato «alcuni avvicendamenti nei vari uffici pastorali». La breve comunicazione inviata al presbiterio nolano è stata occasione anche per rivolgere parole di incoraggiamento ai sacerdoti e assicurare la costante preghiera per il servizio generoso alla amata Chiesa nolana.

«Ringraziamo il Signore per l’ordinazione presbiterale di d. Mario Casillo che, accolto gioiosamente nel presbiterio, continueremo ad accompagnare con il nostro affetto cordiale e lo spirito di comunione», ha scritto monsignor Marino, aggiungendo anche un saluto grato alla Provincia dei Padri Trinitari «per la cura pastorale parrocchiale finora esercitata in San Pietro di Somma Vesuviana e a padre Kong Bang Emmanuel Truong, trasferito in altro incarico».

Le nuove nomine per le parrocchie e il Collegio dei Canonici



Il vescovo Marino ha nominato don Nicola De Sena (moderatore) e Rolando Liguori, parroci in solidum (can. 517 § 1) delle comunità di San Pietro Apostolo in Santa Maria Maggiore, San Giorgio Martire e San Michele Arcangelo in Somma Vesuviana; don Dario Valentino Panico, parroco della comunità della Santissima Annunziata in Quadrelle; don Vittorio Garzone, amministratore parrocchiale della comuntà di San Michele Arcangelo in Ottaviano; don Pasquale Mauro (dell’Ordine dei Frati Minori in accoglienza provvisoria), amministratore parrocchiale della comunità dei Santi Germano e Martino in Scisciano; don Sergio Cristo, sacerdote fidei donum della diocesi di Acerra, amministratore parrocchiale della comunità Santa Maria di Costantinopoli in Pago del Vallo di Lauro; mons. Francesco Iannone, rettore del Seminario vescovile, nuovo membro del Collegio dei Canonici del Capitolo Cattedrale; don Salvatore Mungiello, padre spirituale nella comunità propedeutica del Seminario vescovile.

