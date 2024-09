Somma Vesuviana, anche Azione appoggia la proposta di istituire un tavolo di centro-sinistra

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

C’era una volta la maggioranza Di Sarno

Dei ventiquattro Consiglieri comunali che la legge assegna al Consiglio, al Sindaco ne restano soltanto 12.

In appena due anni di amministrazione e con un ribaltone all attivo, ad oggi Salvatore Di Sarno non ha più la maggioranza minima di 13 Consiglieri che votino l’accordicchio che da qualche settimana si tenta di imbastire tra Forza Italia ed il Partito Democratico.

La deriva nella quale il Sindaco ha condotto Somma Vesuviana e le sfide epocali del PNNR e del PUC necessitano di una maggioranza omogenea, compatta nonché numericamente solida.

Chiedo al Sindaco ed alle forze politiche di centro sinistra presenti in Consiglio comunale le motivazioni per le quali si insiste in quello che sta diventando un accanimento terapeutico di un’amministrazione ormai già finita che ha prodotto e continua a produrre solo danni alla popolazione.

Nella qualità di commissario cittadino di Azione, raccolgo l’invito del Consigliere Antonio Coppola, del commissario cittadino di Italia Viva e della sezione del Partito Socialista alla creazione di un tavolo di centro-sinistra al quale si spera partecipi anche il Partito Democratico o la parte di esso che non si è consegnata per meri interessi personali a Forza Italia.

Somma Vesuviana, li 14/09/2024.

Il Commissario cittadino di Azione

Cons. Annarita Di Palma