Costretto a restare a Somma dopo rapina: voleva sottrarre la borsa alla compagna

Un episodio preoccupante di violenza domestica si è verificato a Pago del Vallo di Lauro, nel pomeriggio di mercoledì 3 luglio. Un uomo di 41 anni, già noto per precedenti simili, ha cercato di rapinare la sua compagna, una donna di 65 anni, aggredendola per sottrarle la borsa.

I fatti si sono svolti in pieno centro abitato. L’intervento della polizia del Commissariato di Lauro è stato tempestivo: gli agenti hanno fermato l’uomo in flagranza di reato, ponendo fine all’aggressione. Il fermato è residente a Nola, mentre la vittima vive a Cimitile.

Il giorno successivo, l’arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Avellino, che ha disposto l’applicazione di misure cautelari per evitare nuovi episodi di violenza: l’uomo non potrà allontanarsi dal Comune di Somma Vesuviana, dove è obbligato a risiedere, e dovrà indossare il braccialetto elettronico. Inoltre, non potrà avvicinarsi alla donna.

Questo caso si aggiunge a una lunga lista di episodi di maltrattamenti e aggressioni che coinvolgono relazioni sentimentali ormai deteriorate. Il contesto familiare, che dovrebbe essere luogo di protezione, si trasforma spesso in teatro di abusi.

La giustizia ha agito rapidamente, ma resta alto il livello di attenzione su episodi simili. L’uomo è indagato e si attendono gli sviluppi del processo.