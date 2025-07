Controlli antidroga ad Acerra, fermato dopo doppio sequestro in auto e casa

Acerra sotto la lente d’ingrandimento della Polizia di Stato, impegnata in un’intensa attività di controllo contro il traffico di stupefacenti. Nella giornata di ieri, un uomo di 42 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato cittadino, dopo essere stato trovato con varie tipologie di droga sia in auto che in casa.

Tutto è partito da un controllo effettuato in via Diaz, nell’ambito dei servizi straordinari attivati dalla Questura di Napoli. La pattuglia ha fermato una vettura con a bordo un soggetto noto alle forze dell’ordine. Il sospetto ha trovato conferma: all’interno dell’auto c’erano 33 bustine contenenti marijuana (per un totale di 48 grammi), un involucro con cocaina e 17 grammi di hashish.

I poliziotti hanno deciso quindi di estendere l’attività alla sua abitazione. Sul balcone, nascosti in uno scaffale, sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di droga: 104 grammi di marijuana, 127 grammi di hashish, oltre a tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi. Un vero e proprio piccolo laboratorio per lo spaccio.

Non solo. Il 42enne era alla guida senza patente, e secondo gli accertamenti si tratta di una recidiva: aveva già commesso la stessa violazione nei due anni precedenti. Per questo motivo, oltre all’arresto per spaccio, è stato denunciato anche per guida reiterata senza abilitazione.

L’uomo è stato condotto negli uffici del Commissariato, dove sono state avviate le procedure di rito. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite in zona.