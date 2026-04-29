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Il Castello delle Cerimonie è ufficialmente di proprietà del Comune di Sant’Antonio Abate

Redazione ilMediano.it
di Redazione ilMediano.it

Svolta nella tormentata vicenda del Grand Hotel ‘La Sonrisa’ di Sant’Antonio Abate (Napoli), noto anche come ‘Castello delle Cerimonie’ per aver ospitato numerose stagioni della trasmissione di Real Time dedicata alle feste di nozze più spettacolari e trash.

 

 

Due anni fa, la sentenza definitiva che stabiliva la confisca del complesso, per il reato di lottizzazione abusiva: ora, rende noto la sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, negli uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli è stata formalmente completata la trascrizione che certifica il passaggio di proprietà degli immobili e dei terreni al Comune.
In attesa che il Tar si esprima sull’ordinanza comunale che prevedeva il ritiro delle licenze per le attività ristorativa e ricettiva, attualmente sospesa, sono state avviate le procedure per liberare gli immobili ad uso abitativo, anche questi oggetto dell’acquisizione a patrimonio dell’Ente.

Intanto, c’è  ancora da attendere il Tar della Campania sulla sospensiva per le attività di albergo e ristorante. “In attesa di conoscere l’esito di quel giudizio –  ha dichiarato la sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale – ho chiesto al prefetto di Napoli, Michele di Bari, di convocare un tavolo per la gestione delle attività. L’obiettivo è agire in modo celere e corretto, nel rispetto di tutte le parti, per garantire l’esecuzione di una sentenza definitiva che ha sancito la consegna dell’intera area al Comune di Sant’Antonio Abate”

(Fonte foto: rete internet)

 

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