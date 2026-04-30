venerdì, Maggio 1, 2026
13.8 C
Napoli
scrivi qui...
CronacaPrima pagina
tempo di lettura:1 min
900

San Gennaro Vesuviano in lutto: operatrice 118 muore a 15 mesi dall’incidente

Redazione1
di Redazione1

La morte di Patrizia Di Giorgio, operatrice del 118 napoletano, segna una nuova pagina di dolore per il mondo della sanità d’emergenza. La donna è deceduta dopo mesi di agonia in seguito a un incidente in scooter avvenuto il 25 gennaio 2025 a Caivano. Una vicenda che non è solo personale, ma che riporta al centro il tema della sicurezza per chi lavora nel soccorso.

A rendere pubblica la notizia è stata l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, che da anni denuncia le criticità del sistema e le difficoltà quotidiane degli operatori sanitari. Il caso di Patrizia diventa così simbolo di una fragilità più ampia: quella di chi ogni giorno è in prima linea senza adeguate tutele.

Colleghi e conoscenti ricordano una professionista dedita al lavoro, sempre pronta a intervenire nelle emergenze. La sua lunga battaglia dopo l’incidente aveva acceso una speranza che purtroppo si è spenta nelle ultime ore.

Domani, venerdì 1 maggio, si terranno i funerali a San Gennaro Vesuviano, nella chiesa dei Santi Gioacchino ed Anna alle ore 17. Un momento che vedrà la partecipazione di tanti operatori sanitari, pronti a rendere omaggio a una collega che rappresentava pienamente lo spirito del servizio.

La vicenda, però, lascia aperte riflessioni importanti. Gli operatori del 118 lavorano spesso in condizioni difficili, tra turni massacranti e rischi continui. Episodi come questo evidenziano la necessità di interventi concreti per garantire maggiore sicurezza.

Nel frattempo, resta il dolore di una comunità intera. E il ricordo di Patrizia, che continuerà a vivere nel cuore di chi ha lavorato al suo fianco.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Attualità

Pomigliano, stop ai licenziamenti: salvi 94 operai Transnova

0
  Una svolta improvvisa nella vertenza legata all’indotto automobilistico campano....
Politica

San Vitaliano, grande partecipazione per la presentazione della lista “San Vitaliano in buone mani”

0
  San Vitaliano. Si è tenuta nella serata di ieri,...
Attualità

Marigliano, nasce il nucleo operativo sicurezza urbana della polizia locale

0
A Marigliano, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Bocchino...
Comunicati Stampa

Marigliano, il Consiglio comunale istituisce la figura del Garante per la disabilità

0
  Ok anche al regolamento sulla definizione agevolata   Il Consiglio comunale...
Politica

Operaio morto ad Acerra, Auriemma alza la voce: “Non sono fatalità, regole certe per i lavoratori”

0
“Un’altra morte sul lavoro colpisce Acerra e lascia sgomenta...

Argomenti

Attualità

Pomigliano, stop ai licenziamenti: salvi 94 operai Transnova

0
  Una svolta improvvisa nella vertenza legata all’indotto automobilistico campano....
Politica

San Vitaliano, grande partecipazione per la presentazione della lista “San Vitaliano in buone mani”

0
  San Vitaliano. Si è tenuta nella serata di ieri,...
Attualità

Marigliano, nasce il nucleo operativo sicurezza urbana della polizia locale

0
A Marigliano, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Bocchino...
Comunicati Stampa

Marigliano, il Consiglio comunale istituisce la figura del Garante per la disabilità

0
  Ok anche al regolamento sulla definizione agevolata   Il Consiglio comunale...
Politica

Operaio morto ad Acerra, Auriemma alza la voce: “Non sono fatalità, regole certe per i lavoratori”

0
“Un’altra morte sul lavoro colpisce Acerra e lascia sgomenta...
Politica

Ottaviano, la corsa si accende: comitati aperti e tour nei quartieri

0
OTTAVIANO – La campagna elettorale entra nella fase più...
Cronaca

Il Castello delle Cerimonie è ufficialmente di proprietà del Comune di Sant’Antonio Abate

0
Svolta nella tormentata vicenda del Grand Hotel 'La Sonrisa'...
Attualità

Nasce l’Officina Digitale: con DAC e Leonardo per il futuro della filiera aerospaziale campana

0
Riceviamo e pubblichiamo Giovedì 30 Aprile il taglio del nastro...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Pomigliano, stop ai licenziamenti: salvi 94 operai Transnova
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996