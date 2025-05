Circumvesuviana, ascensori e servizi igienici chiusi in diverse stazioni

Circumvesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato Stampa pendolari vesuviani

Quando andare a lavorare diventa una fatica.

Sulle linee vesuviane ogni giorno si sommano i disservizi.

Oltre ai cronici ritardi, le eventuali soppressioni stamattina a Portanolana sono fermi tutti gli impianti di risalita, compresa la nuova ascensore mai entrata in funzione. Questa degli impianti di risalita e dei servizi igienici chiusi è una vicenda che vede penalizzati tutti i viaggiatori delle stazioni non presenziare. C’è da aggiungere inoltre che nonostante i soldi spesi per il rifacimento della stazione/fermata di piazza Garibaldi, la stessa è priva di ascensori e servizi igienici previsti all’epoca della presentazione del progetto.

Enzo Ciniglio rappresentante pendolari Fb NO AL TAGLIO DEI TRENI DELLA CIRCUMVESUVIANA

Salvatore Ferraro rappresentante pendolari Fb CIRCUMVESUVIANA- EAV

portavoce dei comitati pendolari vesuviani