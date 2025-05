Auto cannibalizzate e sversamenti, doppia operazione della Municipale a Marigliano

Programma delle prime 48 ore del Comando della polizia locale di Marigliano. Ritorno al controllo del territorio dalle ore 8 alle ore 20 con pattuglie a vista per la lotta alla sosta indiscriminata e presidio appiedato nelle zone centrali nelle ore di punta.

Contrasto allo sversamento dei rifiuti nelle zone di Pontecitra mediante l’utilizzo delle telecamere di sorveglianza che sono completamente in grado di catturare i fenomeni di degrado. Controllo delle zone di aggregazione come il Playground di Marigliano per la difesa dali atti vandalici e lotta agli sversamenti criminali nei Regi lagni ed alla cannibalizzazione delle auto. Il comandante Emiliano Nacar dichiara : “la prima preoccupazione con il nucleo di polizia giudiziaria e di edilizia sarà quella di lottare contro la speculazione edilizia e contro il fenomeno criminale delle cannibalizzioni delle auto che vengono sversate nei Regi lagni.

Sono indagini partite nel 2023 e che ora siamo in grado di sviluppare avendo nuovi agenti. Contollo mobile del territorio per la sosta indiscriminata ed un piano rigido di rientro dalla illegalità diffusa legata al codice della strada. Presidieremo anche a piedi il centro città ma effettueremo anche i controlli al playground di via Vittorio Emanuele per tutelare gli spazi sociali e di aggregazione giovanile. Il sistema di videosorveglianza ci permetterà di aiutare l’azione repressiva”