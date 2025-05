Furto in farmacia a Pomigliano d’Arco: la vigilanza interviene tempestivamente

Tentato furto alla Farmacia Internazionale a Pomigliano d’Arco: ladri in fuga grazie all’intervento della vigilanza

Nelle prime ore del mattino di venerdì 9 maggio, intorno alle 4:30, un gruppo di ladri ha tentato un furto presso la Farmacia Internazionale, situata in via Giosuè Carducci a Pomigliano d’Arco.

I malviventi si sono introdotti nell’edificio dopo aver forzato e tagliato la serranda con l’ausilio di un flessibile. Successivamente, hanno infranto la porta d’ingresso in vetro, causando danni evidenti alla struttura. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo del servizio di vigilanza privata, l’azione criminale è stata interrotta dopo poco. Al momento, i responsabili dell’accaduto non sono stati ancora identificati.

Si segnala che questo non è un episodio isolato: negli ultimi mesi si sono verificati diversi tentativi di furto con modalità simili, non solo nelle farmacie ma anche in altre attività commerciali del territorio. Per questo motivo, si invita la cittadinanza e gli esercenti a mantenere alta l’attenzione e a segnalare tempestivamente qualsiasi movimento sospetto alle autorità competenti.

La Farmacia Internazionale, nonostante l’accaduto, ha regolarmente ripreso la propria attività al servizio della comunità.