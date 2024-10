Prefetto a Casoria per il Comitato sulla Sicurezza: tolleranza zero contro babygang

CASORIA. Lo Stato c’è e risponde su più all’emergenza babygang. Questa mattina il Prefetto di Napoli S.E. Michele Di Bari ha presieduto nella sede del Comune di Casoria a piazza Domenico Cirillo un Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza interamente dedicato alla situazione cittadina, dopo gli ultimi episodi di violenza.

Ad accogliere il Prefetto Michele Di Bari c’erano le autorità militari e civili del Comune, con in testa il sindaco Raffaele Bene. Presente anche il padre del quindicenne accoltellato nel weekend nel parcheggio della multisala. Nel corso della riunione sono state evidenziate le possibili misure da attuare nel breve termine per il controllo del territorio ed il Comune ha assicurato la propria presenza su più fronti, a partire dalle iniziative culturali e di aggregazione al sostegno alle fasce più deboli, per passare ad una intensificazione dei controlli sul territorio.

“L’arrivo del Prefetto testimonia la presenza delle istituzioni al fianco dei cittadini. Lo Stato c’è, l’ha dimostrato oggi e lo dimostrerà non solo col necessario pattugliamento del territorio. Agiremo da Ente locale sul fronte dell’impegno sociale e culturale perché siamo una comunità e da comunità contrasteremo la violenza giovanile e l’emergenza babygang” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene