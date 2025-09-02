Teatro Metropolitan, appello del gestore al Sindaco: “Lasciati soli dall’amministrazione“

Riceviamo e pubblichiamo:

LETTERA APERTA AL SIG. Sindaco Carmine Esposito

Mi rivolgo a Lei in qualità di gestore del Cinema Teatro Caffè Metropolitan Sant’Anastasia, che ho avuto l’onore di riaprire, quasi tre anni fa. Sono orgoglioso di dire che, nonostante le difficoltà e i sacrifici, ho lavorato con passione e dedizione per riportare il teatro al centro della vita culturale della nostra comunità.

In questi anni, ho avuto modo di constatare l’impatto positivo che il teatro ha avuto sulla nostra città, grazie alla programmazione di spettacoli, eventi e attività che hanno coinvolto e appassionato la nostra comunità. Tuttavia, non posso non esprimere il mio profondo rammarico per l’assenza totale di sostegno e collaborazione da parte dell’amministrazione comunale sin dall’inizio della riapertura.

Mi aspettavo che il Comune avrebbe condiviso l’entusiasmo e l’impegno per il teatro, riconoscendo il valore culturale e sociale che esso rappresenta per la nostra comunità. Invece, ho riscontrato un’assenza di dialogo e di supporto che ha reso ancora più difficile il mio lavoro.

Spero che in futuro potremo instaurare un rapporto più costruttivo e collaborativo, che consenta di valorizzare ulteriormente il teatro e di offrire alla nostra comunità una programmazione ancora più ricca e variegata.

La ringrazio per l’attenzione e resto a disposizione per discutere ulteriormente la questione.

Cordiali saluti.

Cav. Antonio Merone