Lettera aperta alla Città: Somma Vesuviana – il Comune delle Geometrie Variabili

Carissimi concittadini mi presento, sono una persona che legge assiduamente l’albo pretorio comunale e pertanto, vorrei richiamare la vostra attenzione su alcuni atti amministrativi.

La premessa

La gestione della Pubblica Amministrazione, pur nei continui aggiornamenti normativi, risulta essere molto semplice se si segue il Legislatore.

Il legislatore ha disegnato un triangolo perfetto ai cui vertici ha posto tre concetti fondamentali: Economicità – Efficacia – Efficienza e ci ha detto che qualsiasi azione viene intrapresa all’interno di questo triangolo porterà sempre allo stesso risultato: l’interesse della collettività.

I fatti.

Nel 2024 il Comune deve predisporre la gara per il conferimento dei rifiuti. Parliamo di una gara sopra soglia comunitaria per la quale, il comune non avendo le certificazioni necessarie, deve affidarsi per le fasi salienti ad un soggetto esterno qualificato. Per le fasi di gara a carico del comune dovrebbero comunque essereindividuati ritualmente 5-6 dipendenti di fiducia cui affidare queste attività molto delicate.

Gli atti

– Con determina n. 1492 del 29/11/2024 il funzionario, sue testuali parole “Ritenuto di essere legittimato a proporre il presente atto, nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari”, forma il gruppo di lavoro cui affidare le fasi di gara a carico del comune; vengono individuati 28 dipendenti. Nello stesso atto si stabilisce che la somma per incentivare queste attività ammonta ad euro 524.152,45.

– Con determina n. 1497 del 02/12/2024 il funzionario, sue testuali parole “Ritenuto di essere legittimato a proporre il presente atto, nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari”, integra il gruppo di lavoro cui affidare le fasi di gara a carico del comune; ai 28 dipendenti già individuati vengono aggiunti altri 20 dipendenti.

– Con determina n. 1596 del 17/12/2024 il funzionario, sue testuali parole “Ritenuto di essere legittimato a proporre il presente atto, nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari”, integra il gruppo di lavoro cui affidare le fasi di gara a carico del comune; ai 48 dipendenti già individuati vengono aggiunti altri 11 dipendenti.

Siamo a 59, ma non finisce qui, la prossima determina che vi invito a leggere è una perla del diritto.

– Con determina n. 796 del 27/06/2025 il funzionario, sue testuali parole “Ritenuto di essere legittimato a proporre il presente atto, nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari”, richiamando le determine di cui sopra di fatto conferma la necessità di avvalersi di 59 dipendenti e in più, ribaltando la linea gerarchica conferisce incarico retribuito ad un suo superiore che di per se già viene pagato dal comune per fornire assistenza tecnico-giuridica per tutti i procedimenti amministrativi. Siamo a 60.

Le conclusioni

Carissimi, appare evidente che siamo fuori da quel triangolo perfetto disegnato dal legislatore, il triangolo delle 3 E (Economicità + Efficacia + Efficienza = Interesse della Collettività).

Ma allora quale forma geometrica sta assumendo la Pubblica Amministrazione a Somma Vesuviana?

Cordiali saluti

Un lettore dell’albo pretorio​