Sant’Anastasia, il Sindaco risponde a Merone: “Il Cinema è una realtà privata, pronti al dialogo”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Carmine Esposito, Sindaco di Sant’Anastasia, in risposta alla lettera di Antonio Merone.

Risposta al carissimo Antonio Merone

Caro Antonio, ho letto con attenzione la tua lettera e approfitto per ringraziarti per l’impegno e la passione con cui porti avanti un’attività che, indubbiamente, contribuisce ad arricchire Sant’Anastasia. Il Cinema Teatro Metropolitan è una bella realtà, nessuno lo mette in dubbio.

Mi preme tuttavia sottolineare un aspetto fondamentale: il Cinema Teatro Metropolitan, pur avendo una funzione culturale, resta un’iniziativa privata, frutto delle tue scelte imprenditoriali. È quindi naturale che oneri, rischi e risultati di questa attività ricadano nella sfera privata, e non possano essere caricati sull’intera collettività.

Detto questo, come Amministrazione non abbiamo mai fatto mancare e non faremo mai mancare il nostro impegno, partecipazione e calore a chiunque proponga INIZIATIVE di qualità, serie, concrete ed essenzialmente gratuite per la cittadinanza grazie agli sforzi di pubblico e privato.

Da parte mia non c’è chiusura al dialogo, al contrario: se vorrai avanzare proposte concrete di collaborazione che rispettino i ruoli, le forme e le possibilità di un’Amministrazione comunale, sarò lieto di prenderle in considerazione.

Continua dunque a credere e investire nel tuo progetto, perché solo dall’unione tra impegno privato e partecipazione pubblica si possono ottenere i migliori risultati per la nostra comunità.

Auspico un proficuo dialogo, a presto.

Carmine Esposito