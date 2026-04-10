Acerra, ok dal Consiglio al nuovo istituto Munari: saranno rifatte anche strade e piazze

ACERRA – Consiglio comunale, via libera alla realizzazione della nuova sede dell’Istituto ‘Bruno Munari’ e all’accordo per la riqualificazione di strade, piazze e marciapiedi. E’ quanto ha stabilito l’Assise che con i voti favorevoli della maggioranza ha approvato due importanti interventi per la città.

Davanti ad una folta rappresentanza di studenti dell’Istituto Munari, la maggioranza ha approvato la cessione gratuita a Città Metropolitana di Napoli degli immobili ubicati in Via Diaz per la realizzazione della nuova sede scolastica del Munari. I consiglieri di opposizione presenti non hanno partecipato alla votazione. “Questo atto rappresenta una pietra miliare dell’ammodernamento della città – le parole del sindaco Tito d’Errico – continuiamo a realizzare interventi dando seguito all’azione programmatica che ci siamo prefissati di raggiungere quando ci siamo proposti alla guida della città. Dispiace che seppur di fronte allo specifico interesse collettivo, non ci sia stato voto unanime su questa delibera. Noi facciamo squadra e in questa occasione avremmo voluto che anche l’opposizione contribuisse a conseguire questo risultato che è di tutta la città, come ci impone il mandato popolare ricevuto dai cittadini, prendendo decisioni nell’esclusivo interesse di Acerra. Ringrazio il Consigliere Metropolitano Raffaele Lettieri per il suo operato presso Città Metropolitano dove contribuisce anche in quel ruolo alla crescita della nostra città”.

“Ringrazio la dirigente scolastica, i docenti, i genitori e gli studenti che in questi anni con tanto sacrificio hanno scelto il Munari facendo modo che questa scuola sopravvivesse avendo i numeri per consentire a Città Metropolitana investire nella sua seconda sede – ha evidenziato il presidente del Consiglio Comunale Raffaele Lettieri – in Città Metropolitana abbiamo già lavorato per aggiungere al Munari gli indirizzi musicale ed alberghiero e continueremo a farlo per appostare fondi e realizzare la seconda sede che possa soddisfare non solo le esigenze attuali ma eventualmente allargare l’offerta formativa. E ci sarà da lavorare anche all’Asi per acquisire al demanio la striscia di terreno lì dove ora ci sono i binari del treno merci per realizzare la strada di accesso”.

“Un provvedimento che ha un valore che va ben oltre il suo contenuto amministrativo – sottolinea l’assessore all’Istruzione Milena Petrella – una scelta strategica, consapevole e costruita con determinazione. E’ il modo concreto con cui trasformiamo un patrimonio in opportunità, mettendolo al servizio dei nostri giovani e dell’intera comunità. Oggi finalmente approviamo l’atto decisivo che consente di sbloccare la progettazione e arrivare finalmente alla costruzione di una nuova scuola, moderna, sicura, sostenibile, all’altezza dei nostri ragazzi e delle sfide educative di oggi. Uno spazio aperto alla città con servizi, strutture, una palestra, un auditorium, ambienti condivisi che potranno vivere anche oltre l’orario scolastico, diventando un vero punto di riferimento per il territorio. Acerra investe nei giovani e sceglie di dare risposte definitive non più soluzioni temporanee”.

“Una scelta politica chiara, coraggiosa, lungimirante di chi investe sulle future generazioni, a dimostrazione che la classe dirigente di Acerra sa programmare. Questa maggioranza non diserta e si assume le proprie responsabilità di fronte agli studenti” ha spiegato il consigliere Paolo Rea, mentre per il Consigliere Cuono Lombardi “questa è una giornata indimenticabile per l’istruzione della città, con l’amministrazione che riconosce il valore della scuola e il valore della democrazia di formare cittadini consapevoli, mentre qualcuno di qualche paese limitrofo voleva appropriarsi degli indirizzi di questa scuola”. “L’amministrazione approva un atto specifico e concreto – le parole del consigliere Antonio Laudando – e diamo una nuova struttura a questi ragazzi. Guardiamo al futuro per le future generazioni”.

Dall’Assise ok anche alla variazione di bilancio che istituisce l’accordo quadro per la riqualificazione delle strade, piazze, marciapiedi, con interventi di sicurezza stradale. “Un intervento che si inserisce nell’ambito delle politiche di manutenzione e valorizzazione del patrimonio viario comunale, con l’obiettivo di garantire condizioni di maggiore sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale, nonché di migliorare il decoro urbano” ha sostenuto l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca La Montagna.

In particolare, il progetto prevede interventi di rifacimento e manutenzione delle pavimentazioni stradali, riqualificazione di piazze e spazi pubblici, sistemazione e adeguamento dei marciapiedi e opere mirate all’incremento della sicurezza stradale.

“Appostiamo fondi che serviranno ad accendere il mutuo che consentirà all’Ufficio Tecnico di intervenire nell’immediatezza, qualora ne ravvisi la necessità, per dare risposte ai cittadini in maniera più rapida ed efficiente, garantendo flessibilità operativa e ottimizzazione delle risorse disponibili sulla manutenzione delle strade, la viabilità, evitando buche e relativi contenziosi, oltre a realizzare marciapiedi anche per il superamento barriere architettoniche” ha dichiarato Lettieri.

“Uno strumento efficace intervenire in maniera efficace e superare la logica dell’emergenza migliorando sicurezza e decoro urbano” l’intervento del consigliere Nicola D’Onofrio.