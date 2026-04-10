Casoria, si dimette l’assessore all’Istruzione. Il congedo di Bene: “Continueremo il suo percorso”

CASORIA. “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ad Anna Maria Casolaro per il lavoro svolto in questi mesi alla guida dell’assessorato all’Istruzione e alla Gentilezza”. Così il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, interviene dopo le dimissioni dell’assessore Anna Maria Casolaro, in carica dall’agosto 2024.

“Ha affrontato con serietà e dedizione un settore centrale per la nostra comunità, contribuendo a portare avanti iniziative importanti e a mantenere un dialogo costante con il mondo della scuola”, prosegue il primo cittadino, sottolineando il lavoro svolto in questi mesi.

Il sindaco evidenzia come il contributo dell’assessore sia stato caratterizzato da presenza e attenzione: “Il suo impegno si è tradotto in ascolto e vicinanza a studenti, famiglie e personale scolastico, in un ambito complesso che richiede equilibrio e responsabilità”.

Sulle dimissioni, Bene chiarisce: “Si tratta di un avvicendamento che rientra nella fisiologia dell’azione amministrativa e che non incide in alcun modo sul percorso avviato”. L’amministrazione, infatti, continuerà a operare senza interruzioni.

“L’azione amministrativa prosegue con continuità e nel rispetto degli impegni assunti con i cittadini. A breve sarà individuata una nuova figura che potrà proseguire il lavoro già avviato, garantendo piena operatività al settore” aggiunge.

In chiusura, il sindaco rinnova il suo ringraziamento: “Ad Anna Maria Casolaro va il mio grazie personale e quello dell’intera amministrazione per il contributo offerto. Le auguro il meglio per il suo percorso futuro”.