Campo largo su Iorio, Nappi avanti con le civiche: corsa a 3 a Casalnuovo

Il quadro politico cittadino entra in una fase particolarmente complessa in vista delle prossime elezioni amministrative, con un centrosinistra attraversato da divisioni evidenti e strategie divergenti. Da un lato si consolida l’asse del cosiddetto campo largo, che ha individuato in Katia Iorio la figura su cui convergere, sostenuta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, insieme ad altre realtà civiche e riformiste. Dall’altro, però, resta aperta una frattura interna che vede protagonista Giovanni Nappi, economista e volto storico del centrosinistra locale, che prosegue il proprio percorso politico con una coalizione alternativa composta da liste civiche.

La contrapposizione nasce anche dalle scelte organizzative operate dai livelli superiori del Partito Democratico, che hanno inciso profondamente sugli equilibri del circolo cittadino. Una decisione che ha prodotto una spaccatura tra la linea ufficiale del partito, oggi allineata sul nome di Iorio, e una componente interna che continua a riconoscersi nella candidatura di Nappi. Ne deriva una competizione interna allo stesso campo progressista, con due proposte politiche che si muovono su binari distinti.

In questo scenario si inserisce anche la candidatura di Nicoletta Romano, sostenuta dall’area di centrodestra, che rappresenta il terzo polo della sfida elettorale. La sua presenza contribuisce a rendere ancora più articolato il quadro politico, configurando una competizione a più livelli in cui si intrecciano dinamiche locali e strategie più ampie.

Al centro del confronto restano i temi strategici per il futuro della città, a partire dalla pianificazione urbanistica. Il nuovo piano urbanistico comunale si conferma uno dei principali terreni di scontro politico, con visioni differenti sul modello di sviluppo, sulla tutela ambientale e sull’organizzazione del territorio.

Nel complesso, emerge una campagna elettorale destinata a giocarsi non solo sugli schieramenti tradizionali, ma anche sulle divisioni interne agli stessi blocchi politici. La presenza di più candidature nello stesso campo e la ridefinizione degli equilibri tra partiti e civiche rendono il contesto particolarmente fluido, con esiti tutt’altro che scontati.