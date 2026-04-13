Somma Vesuviana al voto, Adele Aliperta: “E’ tempo di voltare pagina”

Riceviamo e pubblichiamo

“Sono Adele Aliperta, docente, dottore commercialista e revisore dei conti, da sempre impegnata nel sociale.

Ho deciso di mettere a disposizione la mia candidatura a Sindaco di Somma Vesuviana, accogliendo l’invito di tanti cittadini, professionisti, imprenditori, giovani e soprattutto di persone libere e semplici che, come me, credono nel rilancio della nostra città.

Oggi viviamo un momento difficile: occorre competenza, serietà, esperienza e responsabilità per garantire servizi efficienti e attenzione concreta alle famiglie, ai giovani e a chi è più fragile.

È tempo di voltare pagina. Il Comune deve tornare a essere al servizio esclusivo della collettività, con trasparenza, etica e rispetto delle istituzioni.

Rivolgo un appello a tutte le forze politiche e civiche: uniamoci su un progetto credibile, mettendo al centro solo il bene di Somma Vesuviana.

Ai cittadini chiedo fiducia. Possiamo scrivere insieme una nuova pagina.

Io ci credo. E sono pronta a mettermi al servizio della mia comunità.

#iocicredo #AdeleAlipertaSindaco”