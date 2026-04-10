venerdì, Aprile 10, 2026
20 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
186

Vanno nelle campagne di Marigliano alla ricerca dell’amore proibito: 5 beccati con le prostitute

Redazione1
di Redazione1

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla prostituzione da parte della Polizia Locale di Marigliano, impegnata in controlli mirati soprattutto nelle aree periferiche e nelle zone agricole del territorio. Un fenomeno che continua a manifestarsi con insistenza e che, nonostante gli interventi già messi in campo, non accenna a diminuire.

Negli ultimi due giorni gli agenti hanno elevato cinque sanzioni nei confronti di clienti sorpresi a usufruire di prestazioni sessuali su strada. Le multe, per un totale complessivo di 2.500 euro, rappresentano un segnale chiaro della linea adottata dal comando: colpire non solo chi esercita la prostituzione, ma anche la domanda che alimenta il fenomeno.

L’azione della Polizia Locale non si limita però alle sanzioni immediate. I controlli vengono effettuati con costanza e attraverso attività di monitoraggio che puntano anche a individuare eventuali reti di sfruttamento. In questo senso, gli agenti stanno raccogliendo elementi utili per risalire a chi potrebbe trarre profitto dall’attività illecita, ampliando così il raggio dell’intervento.

Parallelamente alla repressione del fenomeno, l’amministrazione comunale sta rafforzando gli strumenti di prevenzione e controllo del territorio. Il comandante della Polizia Locale, Nacar, ha infatti annunciato l’installazione di due nuove postazioni di videosorveglianza in via Rapillo. Si tratta di dispositivi di ultima generazione che avranno una duplice funzione: contrastare la prostituzione su strada e monitorare lo sversamento illecito di rifiuti, altro problema particolarmente sentito nella zona.

L’obiettivo è quello di aumentare la presenza dello Stato sul territorio, attraverso tecnologie avanzate e controlli mirati, per garantire maggiore sicurezza e decoro urbano. La strategia messa in campo punta a un’azione integrata che combini repressione, prevenzione e monitoraggio costante delle aree più esposte.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Politica

Casoria, si dimette l’assessore all’Istruzione. Il congedo di Bene: “Continueremo il suo percorso”

0
CASORIA. “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ad Anna Maria Casolaro...
Comunicati Stampa

A Brusciano il 13 aprile il convegno “AMAbilmente Diversi – AMAbilmente Insieme”

0
Riceviamo e pubblichiamo In occasione del mese dedicato alla...
Comunicati Stampa

Nocerino candidato sindaco a Somma Vesuviana. Giovedì nuovo incontro pubblico

0
Riceviamo e pubblichiamo Un nuovo momento di confronto diretto con...
Politica

Somma Vesuviana, “Basta logiche di potere”: Maria Pangiroli si dimette da segretaria del PSI

0
Riceviamo e pubblichiamo   Con la presente comunico le mie dimissioni...
Avvenimenti

Pomigliano, Il torneo del liceo Imbriani in ricordo di Emmanuel e Gabriella

0
Nella giornata di ieri, mercoledì 8 aprile, il Liceo...

Argomenti

Politica

Casoria, si dimette l’assessore all’Istruzione. Il congedo di Bene: “Continueremo il suo percorso”

0
CASORIA. “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ad Anna Maria Casolaro...
Comunicati Stampa

A Brusciano il 13 aprile il convegno “AMAbilmente Diversi – AMAbilmente Insieme”

0
Riceviamo e pubblichiamo In occasione del mese dedicato alla...
Comunicati Stampa

Nocerino candidato sindaco a Somma Vesuviana. Giovedì nuovo incontro pubblico

0
Riceviamo e pubblichiamo Un nuovo momento di confronto diretto con...
Politica

Somma Vesuviana, “Basta logiche di potere”: Maria Pangiroli si dimette da segretaria del PSI

0
Riceviamo e pubblichiamo   Con la presente comunico le mie dimissioni...
Avvenimenti

Pomigliano, Il torneo del liceo Imbriani in ricordo di Emmanuel e Gabriella

0
Nella giornata di ieri, mercoledì 8 aprile, il Liceo...
Avvenimenti

San Giuseppe Vesuviano, Papa Leone XIV eleverà il santuario al titolo di Basilica Minore

0
Papa Leone XIV con Breve apostolico eleverà il Santuario...
Cronaca

Provano a rubare moto, piombano gli agenti: ladri in fuga a Sant’Anastasia

0
Pomeriggio movimentato a Sant’Anastasia, dove un tentativo di furto...
Politica

Somma Vesuviana, Adele Aliperta ufficializza la candidatura: per ora è corsa a tre

0
A Somma Vesuviana prende sempre più forma il quadro...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Casoria, si dimette l’assessore all’Istruzione. Il congedo di Bene: “Continueremo il suo percorso”
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996