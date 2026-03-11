Casoria ospita il corso di specializzazione sulla sicurezza stradale per la Polizia Locale

Casoria – Si è svolta ieri mattina, nella sala convegni dell’istituto scolastico Andrea Torrente di Casoria, l’apertura del corso di specializzazione dedicato al Codice della Strada e alla sicurezza stradale, organizzato dalla Regione Campania – Scuola di Polizia Locale e rivolto agli operatori di Polizia Locale. L’iniziativa ha registrato una grande partecipazione, con oltre 20 Comandi di Polizia Municipale provenienti da tutta la Campania e la presenza di alcuni rappresentanti del Lazio, per un totale di circa 85 operatori coinvolti nel percorso formativo.

Nel corso dell’incontro sono stati rivolti i saluti istituzionali dalla Regione Campania e della Scuola Regionale di Polizia Locale, diretta dal dirigente Dionisio Limongelli, che si conferma punto di riferimento nel panorama della formazione specialistica per gli operatori del settore.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Dirigente scolastica, prof.ssa Annamaria Orso, per l’ospitalità e per aver accolto con convinzione il tema della sicurezza stradale, argomento strettamente connesso anche al mondo della scuola e alla formazione civica delle nuove generazioni.

Sono intervenuti per i saluti istituzionali l’Assessore alla Sicurezza e Mobilità Avv. Antonio Ricciardi e il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasquale Tignola.

L’importanza dell’iniziativa è stata sottolineata anche dalla presenza, all’apertura del corso, dall’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la cui partecipazione rappresenta un segnale concreto di collaborazione istituzionale e di impegno condiviso nella tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.

La Polizia Locale svolge infatti un ruolo centrale nella gestione e nel controllo del territorio, attraverso numerose attività che spaziano dalla polizia stradale e infortunistica, alla vigilanza ambientale, edilizia e sanitaria, dalla polizia amministrativa e commerciale alla polizia giudiziaria, fino alle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, alla protezione civile, alla videosorveglianza e ai servizi di supporto alle altre strutture comunali. Si tratta di un lavoro complesso che richiede competenza, coraggio, dedizione e senso delle istituzioni, svolto quotidianamente per garantire sicurezza e rispetto delle regole all’interno della comunità.

«La sicurezza è un bene comune – è stato sottolineato nel corso dell’incontro dal Direttore del Corso – Comandante Pasquale Pugliese – e si costruisce ogni giorno attraverso la collaborazione tra istituzioni e cittadini. La legalità non va solo predicata, ma soprattutto praticata, con comportamenti responsabili, impegno nello studio, rispetto delle regole e senso civico».

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di aggiornamento professionale e di confronto tra operatori, con l’obiettivo di rafforzare le competenze e migliorare ulteriormente le attività di prevenzione e controllo sul territorio.