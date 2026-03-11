giovedì, Marzo 12, 2026
Avvenimenti
Somma Vesuviana, Antonio Masulli trionfa a Bari nel concorso nazionale “Divina Colomba 2026”

Carmela D'Avino
di Carmela D'Avino

Ancora una volta il maestro pasticcere Antonio Masulli si conferma vincitore nel concorso nazionale dedicato alla colomba artigianale, categoria cioccolato.

Organizzato da Goloasi, fondato nel 2016 come portale di riferimento per le pasticcerie e gelaterie italiane, il concorso, giunto all’ ottava edizione, ha premiato le migliori Colombe Artigianali d’Italia. Sono stati ben undici i professionisti provenienti dalla regione Campania in gara nelle tre categorie: tradizionale, cioccolato e salata.

A decretare i vincitori è stata una giuria composta dai maestri lievitisti Eustachio Sapone, Pietro Netti, Francesco Borioli, Alessandro Bertuzzi, Emanuele Comi e Francesco Lastra. La colomba artigianale è un grande lievitato che richiede metodo, rispetto del disciplinare e attenzione al lievito madre vivo. Divina Colomba nasce per valorizzare il lavoro artigiano e creare un confronto tecnico tra territori diversi, spiega Massimiliano Dell’Aera. Tutte le colombe in gara hanno dovuto rispettare un determinato regolamento che prevede l’utilizzo esclusivo di lievito madre vivo, canditi senza anidride solforosa e conformità al disciplinare istituito dal Decreto Ministeriale del 22 luglio 2005.

Antonio Masulli nasce a Somma Vesuviana nel 1970, dopo aver conseguito il diploma in ragioneria, ha seguito le orme paterne in pasticceria, distinguendosi nel tempo nella lavorazione dei lievitati. Il suo impegno ha dato lustro alla pasticceria vesuviana e campana in tutta Italia.

