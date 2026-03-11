mercoledì, Marzo 11, 2026
Cronaca
tempo di lettura:1 min
111

Tredicenne accoltellato mentre cerca di separare alcuni ragazzi dopo lite

Redazione1
di Redazione1

Un ragazzo di appena 13 anni è rimasto ferito nella serata di ieri nel centro di Napoli dopo essere stato colpito con un’arma da taglio. L’episodio è avvenuto nei pressi di via Toledo, una delle strade più frequentate della città, dove il giovane sarebbe intervenuto nel tentativo di fermare una lite tra alcune persone.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il minorenne avrebbe cercato di separare alcuni ragazzi coinvolti in una rissa scoppiata lungo la strada. Durante quei momenti concitati, però, uno dei partecipanti avrebbe estratto un coltello colpendolo alla coscia destra. Non è ancora chiaro se il gesto sia stato intenzionale o se il giovane sia stato ferito accidentalmente mentre cercava di riportare la calma.

Subito dopo l’aggressione il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove i sanitari lo hanno preso in cura. Dopo le medicazioni e gli accertamenti del caso, i medici gli hanno diagnosticato una ferita alla gamba giudicata guaribile in sette giorni.

Sul posto e in ospedale sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto. I militari stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di individuare le persone coinvolte nella rissa e accertare le responsabilità.

Via Toledo, soprattutto nelle ore serali, è uno dei punti più affollati del centro cittadino, frequentato da residenti, turisti e molti giovani. Proprio per questo l’episodio ha destato particolare attenzione tra i presenti e tra i passanti che si trovavano nella zona al momento dell’aggressione.

Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica della vicenda e capire cosa abbia scatenato la rissa che ha portato al ferimento del tredicenne.

