Carbonara di Nola, inaugurata al De Curtis la prima “stanza morbida” per bimbi con disabilità

Carbonara di Nola, inaugurata a scuola la prima stanza dell’area nolana dedicata ai bimbi con disabilità

Il sindaco Antonio Iannicelli: “Luogo simbolo di attenzione e di inclusione”

Colori e comfort, accoglienza ed inclusione, gioco e formazione: a Carbonara di Nola l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Iannicelli ha inaugurato la “stanza morbida” per i bambini con disabilità che frequentano l’istituto comprensivo “Antonio De Curtis”. Uno spazio dedicato, senza barriere e senza pericoli, da poter utilizzare in maniera complementare alla presenza in classe. Lì i bimbi possono giocare, rilassarsi ma anche continuare ad imparare utilizzando perfino la tecnologia grazie ad un colorato tavolo interattivo.

L’aula è stata dedicata a Maria Grazia Sorrentino, insegnante prematuramente scomparsa che ha lasciato un vuoto nell’intera comunità per la dedizione e la passione con la quale ha sempre svolto il suo servizio ai piccoli alunni.

“La maestra Maria Grazia – ha infatti sottolineato il primo cittadino – è stata molto più di un insegnante. E’ stata una guida, un riferimento, una presenza costante ed amorevole per tanti bambini, colleghi e famiglie”.

La stanza dell’inclusione rappresenta una novità nel territorio dell’area nolana: è infatti il primo spazio così concepito che prende forma nelle scuole del territorio.

“Questo – ha per questo evidenziato il sindaco Antonio Iannicelli – non è un punto di arrivo ma un nuovo inizio. Continueremo a lavorare per rendere la nostra comunità più inclusiva, accogliente ed attenta ai bisogni di tutti”.

“Qui – ha specificato ancora Iannicelli prima del taglio del nastro avvenuto alla presenza della famiglia dell’insegnante scomparsa – non c’è solo un ambiente protetto, accogliente e stimolante. Qui c’è la testimonianza della volontà di prendersi cura di tutti, senza lasciare insieme nessuno”.

“Abbiamo realizzato uno spazio che oltre all’istruzione, garantisca anche il benessere emotivo, sensoriale e relazionale”.