Brusciano, le iniziative del Comune per la Giornata della Legalità 2024

In occasione della Giornata della Legalità 2024 e della commemorazione della Strage di Capaci, l’’amministrazione del sindaco Giacomo Romano con l’ assessosarato alla Legalità, il giorno 24 maggio, nell’Aula Consiliare Giancarlo Siani, darà il via a due importanti iniziative per promuovere la cultura della Legalità: Un corso formativo per i giornalisti con il SUGC; una cerimonia di encomio con la quale si intende esprimere il più vivo apprezzamento e la più profonda riconoscenza, ai Militari dell’Arma della compagnia di Castello di Cisterna, per l’encomiabile impegno speso a servizio della comunità e del territorio, nel contrasto alla camorra.

In particolare per la brillante operazione con la quale lo scorso novembre è stata debellata la famigerata piazza di spaccio del quartiere popolare “Peppino Impastato” ex 219, e restituita libertà e dignità all’intera cittadina. “Il contrasto alle mafie, l’impegno per tentare di affermare sempre più i valori di Legalità per garantire a tutti e a ciascuno, libertà, giustizia, democrazia, è un compito arduo che quotidianamente richiede sacrificio e abnegazione – le parole del sindaco Giacomo Romano-È una lotta ardua che si può vincere se si lavora tutti insieme, ognuno per il proprio ruolo e per le proprie competenze e responsabilità. Noi intendiamo ribadire quale è il campo che abbiamo scelto. Quale la parte dalla quale scegliamo ogni giorno di stare.: quella della legalità, accanto a tutti coloro che si battono per essa”

Programma: alle ore 16,00

“Informazione e contrasto alle mafie” Corso di formazione per giornalisti con il SUGC

Relatori, Geppina Landolfo, Claudio Silvestri, Monica Cito, capitano Alessandro Gagliano,

comandante compagnia Castello di Cisterna, dott.ssa. Liana Esposito, pm Dda Napoli, On.

Carmela Rescigno, presidente commissione anticamorra Regione Campania.

Ore 18.00

Cerimonia encomio conferito a:

Compagnia carabinieri Castello di Cisterna

Nucleo Operativo Castello di Cisterna

Stazione carabinieri Brusciano

PM DDA Napoli, dott.ssa Graziella Arlomede

PM DDA Napoli dott.ssa Liana Esposito

Invitati alla cerimonia:

Prefetto di Napoli, Ec. Dottor. Michele Di Bari

Prefetto Mario Morcone, Assessore Regione Campania

On. Carmela Rescigno, Presidente Commissione Anticamorra e Beni Confiscati Regione

Campania

Gen. B. Enrico Scandone, Comando Provinciale Carabinieri

Ten. Col. Paolo Leoncini, Gruppo Castello di Cisterna

Cap. Alessandro Gagliano, Compagnia Castello di Cisterna

Luog.ten. Marco Di Palo, Stazione carabinieri Brusciano

P.M. Dottoressa Graziella Armolede

DDA Napoli

P.M. Dottoressa Liana Esposito

DDA Napoli

Dottor Paolo Siani, presidente fondazione Giancarlo Siani

Claudio Silvestri, giornalista e segretario aggiunto SUGC

Geppina Landolfo, giornalista e segretaria FNSI

Don Salvatore Purcaro, parroco di Brusciano