Pomigliano D’Arco, inaugurati i nuovi Giardini d’Infanzia

Sono stati inaugurati questa mattina i nuovi Giardini d’Infanzia, uno spazio completamente riqualificato e restituito alla città, alla presenza di autorità militari e civili, del vicesindaco Domenico Leone, dell’Assessore al Patrimonio Elvira Romano, dell’Assessore al Commercio e Lavoro Marianna Manna, dell’Assessore al Bilancio Mattia De Cicco e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Caprioli, oltre a numerosi consiglieri comunali e a tantissimi bambini delle scuole del territorio.