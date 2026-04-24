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Pomigliano D’Arco, inaugurati i nuovi Giardini d’Infanzia

C.S.
di C.S.
Sono stati inaugurati questa mattina i nuovi Giardini d’Infanzia, uno spazio completamente riqualificato e restituito alla città, alla presenza di autorità militari e civili, del vicesindaco Domenico Leone, dell’Assessore al Patrimonio Elvira Romano, dell’Assessore al Commercio e Lavoro Marianna Manna, dell’Assessore al Bilancio Mattia De Cicco e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Caprioli, oltre a numerosi consiglieri comunali e a tantissimi bambini delle scuole del territorio.
Un intervento articolato che ha permesso di migliorare in modo significativo l’area:
Ripristino del ruscello con realizzazione di un nuovo canale
Riqualificazione dell’area attiva circostante
Recupero dell’isolotto centrale, valorizzato con soffioni per la fontana
Realizzazione di tre ponti di collegamento con il giardino
Installazione di una nuova staccionata per maggiore sicurezza
Sistema di riempimento e ricircolo dell’acqua
Nuovo impianto fognario per la manutenzione e pulizia del ruscello
Realizzazione di servizi igienici
Nuovo impianto di illuminazione
Attivazione della guardiania notturna
Un progetto che restituisce alla comunità un’area più sicura, funzionale e accogliente, pensata per i più piccoli e per le famiglie, e che rappresenta un nuovo punto di riferimento per la socialità e il tempo libero.
(fonte foto: pagina FB Comune di Pomigliano)
 
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