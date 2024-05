San Giuseppe Vesuviano al voto: i candidati incontrano i cittadini

Nello scorso weekend si sono svolti gli incontri dei candidati a sindaco di San Giuseppe Vesuviano con i cittadini.

In piazza, com’è stato per Tommaso Andreoli, o presso il proprio comitato elettorale, come per Vincenzo San Giovanni e Michele Sepe, i tre candidati per la fascia tricolore di San Giuseppe Vesuviano hanno iniziato ufficialmente ad incontrare i cittadini per sentire cos’ha da dire la voce del popolo. Tra strette di mano, abbracci e sorrisi, i tre politici sembrano proprio avere una cosa in comune: il rapporto con i cittadini. Per San Giovanni, Sepe e Andreoli, infatti, è fondamentalmente costruire un legame con le radici della città e chi ne fa parte, tanto da aver organizzare incontri in cui poter parlare a cuore aperto con chiunque volesse comunicare loro qualcosa.

Andreoli ha incontrato i propri sostenitori in piazza Garibaldi.

San Giovanni ha aperto il suo comitato incontrando fiumi di persone.

Anche Sepe ha stretto mani e scambiato sorrisi con i cittadini che hanno deciso di sostenerlo presso il proprio comitato.

Un filo che lega i candidati, i quali non hanno mai detto una singola parola fuori luogo ai danni degli avversari, al contrario hanno basato la propria campagna elettorale su ciò che credono giusto per la città di San Giuseppe, senza per questo sentire il bisogno di screditare gli opponenti.

Ed è proprio nel rispetto che mostrano gli uni nei confronti degli altri che anche i sangiuseppesi hanno seguito questa rotta, professando una vicinanza ad un candidato senza però avanzare parole negative per gli altri, almeno per il momento.