Brusciano, al via la 150° festa dei Gigli in onore di Sant’Antonio di Padova

Riceviamo e pubblichiamo

Brusciano si prepara a vivere la 150ª edizione della storica Festa dei Gigli in onore di Sant’Antonio di Padova, tradizione che dal 1875, anno in cui il Santo Taumaturgo volse il suo sguardo miracoloso sulla piccola comunità contadina, unisce fede, cultura e musica popolare.

Un cartellone degli eventi, ricco e vario quelli promosso dall’Amministrazione Comunale, che coniuga importanti appuntamenti religiosi ad eventi culturali e folcloristici che accompagneranno i cittadini e le migliaia di visitatori attesi, negli 11 giorni di festa.

Ecco il programma:

Sabato 23/8 ore 20:00 accensione luminarie

20:30 spostamento Gigli Spogliati comitati: Passo Veloce e Sant’Antonio

Domenica 24/8 ore 20:30 spostamento Gigli spogliati comitati:

Croce, Ortolano, Gioventù e Lavoratori.

Lunedì 25/8 ore 21:00 viale Sandro Pertini concerto Tony Colombo a cura del comitato

Gioventù

Ore 21:00 via Cucca incrocio via Semmola concerto Gianni Fiorellino a cura del comitato

Croce

Ore 21.00- via Padula “Sabor de volos” Notte al ritmo di Cuba a cura del comitato Ortolano.

● MARTEDÌ 26 AGOSTO

● Ortolano: Ore 21.00 – Nostalgia 90, presso Via S.Pertini

● Passo Veloce: Cena del Comitato Rosa davanti al Giglio, presso “Largo Case

Maddaloni”

● Orgoglio: Ore 22.00 – Serata culinaria davanti al Giglio, presso Via Roma 23

● Croce: Ore 20.00- Cena Spettacolo “Ngop o mbuost” presso Via Padula

● Gioventù: Ore 20.00- Serata Mitica Insieme presso Via Padula

MERCOLEDÌ 27 AGOSTO

● Piazza XI Settembre – Ore 19.00 Santa Messa e a seguire Processione lungo le

strade cittadine

GIOVEDÌ 28 AGOSTO-SFILATA DEI CARRI Ore 9:00 – 12ª Edizione Pedalata Ecologica – Partenza e arrivo Parco Sant’Antonio

● Sfilata carri allegorici “Vita di Sant’Antonio”

– Ore 21:00

○ Partenza da via Cucca incrocio Viale dei Due Pini, proseguendo su via C.

Cucca fino a via S.Pertini, ritorno via Cucca fino via Semmola incrocio via

Padula

VENERDÌ 29 AGOSTO

● Ortolano presso Via Padula 3/5

-Ore 18.00 – Colori in Festa: Mani Creative, Cuori Felici

-Ore 20.30 – Cena Spettacolo “Cara Siviglia, Cara Siviglia Olé” (a cura de La Tana di

Tano)

● Croce presso Via C. Cucca – Ore 20.00 “No Uragano No Party” (Street food

Bruscianese)

● Gioventù: Via Padula – Ore 20.30 Serata culinaria con Forino Band

● Lavoratori:

-Ore 19.00–21.30 – Alzata del Giglio dei bambini, presso via C. Cucca 137

-Ore 22.00 – Esibizione musicale Bema presso piazzetta San Sebastiano

● Passo Veloce: Via C.Cucca incrocio Via M. Semmola– Ore 21.30 Serata kermesse

Mixed by Erry

● Orgoglio: Via Roma 23 – Ore 21.00 Concerto Susy Graziano & Ciro Renna

SABATO 30 AGOSTO- SABATO DEI COMITATI

● Sfilata fanfare – Palco in Largo De Ruggiero

– Ore 19:00

DOMENICA 31 AGOSTO-BALLATA

● Ore 8.00 – Santa Messa

● Processione e Benedizione dei Gigli

● A partire dalle ore 9:30 fino alle 13:00 via Semmola 1 stand Poste Italiane distribuirà

cartoline celebrative 150esimo anniversario Festa dei Gigli di Brusciano e annullo

filatelico

● A partire dalle ore 10:30 “Ballata Gigli”

LUNEDÌ 1 SETTEMBRE

● Ore 19:30 – Santa Messa ( Chiesa Santa Maria delle Grazie)

● Ore 20.30 – Piazza XI Settembre: Premio Giglio Gentile – Città di Brusciano

Spettacolo di danza aerea Aerial Art Studio

Premiati:

■ Prof. Paolo Ascierto ricercatore Pascale

■ Giornalista Fabio Postiglione (alla memoria)

■ On. Chiara Colosimo, presidente commissione Antimafia alla Camera

■ Garante diritti Infanzia e adolescenza, Giovanni Galano

■ Carabinieri Brigadiere capo Michele Mario Conte

■ Appuntato scelto qualifica speciale Dario Dambrosio

■ Ambasciatrice “Costruiamo Gentilezza” , Anna Vitiello

■ Ricercatrice Maria Cacciapuoti

■ Cantautrice Carmen Navarro

■ Stella del Calcio Vincenzo Riccio

■ Campionessa mondiale di ballo Rosa Granato

■ Attore Francesco Pacelli

■ Squadra di nuoto Cuffie Vesuviane AQAVION

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE- SERATA FINALE

● A partire dalle ore 20:30 presso il largo antistante la Casa Comunale- Via C.Cucca

n.79:

-presentazione squadra calcio Città di Brusciano

– Concerto Gianluca Capozzi

📌 Tra gli eventi salienti oltre la ballata di domenica 31/8:

● Giovedì 28 agosto: la serata dei Carri allegorici, quest’anno dedicati alla vita e ai

miracoli di Sant’Antonio, con spettacoli, scenografie e musica che animeranno le

strade del paese.

● Lunedì 1 settembre: la cerimonia di consegna del Premio “Giglio Gentile”, dedicata

quest’anno al giornalista Fabio Postiglione. Un riconoscimento destinato a

personalità che si sono distinte nel campo della cultura, della scienza, dello sport e

dell’impegno civile, incarnando i valori della gentilezza e della solidarietà.

La Festa dei Gigli rappresenta un momento di identità e orgoglio collettivo, capace di

coniugare spiritualità, tradizione e innovazione. L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza e i tanti visitatori ad unirsi a questo straordinario evento, patrimonio culturale e spirituale della nostra comunità