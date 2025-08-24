Il Napoli riparte da solidità e qualità

L’esordio dei campioni d’Italia è estremamente dolce: il Napoli supera il Sassuolo per 0-2 e si aggiudica i primi tre punti stagionali.

Si ricomincia esattamente da dove si era finito il 23 maggio scorso, nel segno di Scott, che continua ad essere l’uomo più decisivo di questa squadra. Il numero 8 sembra aver davvero trovato la quadra (non che ci fosse bisogno di ulteriori dimostrazioni) giocando largo e non dando riferimenti in questo 4-4-1-1, che mister Conte ha disegnato per farlo coesistere con De Bruyne. Molti occhi erano puntati proprio su quest’ultimo, che non ha deluso le aspettative regalando il primo gioiello su calcio piazzato. Tuttavia, la prestazione del fuoriclasse belga non si è limitata al gol, e l’aspetto più interessante è stato la capacità di trovarsi in ogni parte del campo al momento giusto, dall’area piccola di Meret alla trequarti avversaria. Altra conferma dalla scorsa stagione è la fase difensiva pressoché impeccabile, con il Sassuolo mai veramente pericoloso: merita i complimenti un attento Juan Jesus, che si conferma giocatore affidabile in caso di necessità e permette a Buongiorno di recuperare con calma. Capitolo mercato: il Napoli sembra avanzare per Hojlund come sostituto dello sfortunato Lukaku, mentre Elmas e Juanlu sono in stand-by in attesa probabilmente dell’acquisto della punta, su cui appunto sono concentrati gli sforzi della società.