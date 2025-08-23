Spari contro l’auto di un ex testimone di giustizia: parlò in processi di camorra

TORRE DEL GRECO – Momenti di tensione la scorsa notte a Torre del Greco, dove intorno alla mezzanotte ignoti hanno aperto il fuoco contro un’automobile appena parcheggiata in via Fontana, all’altezza del civico 54. A bordo del veicolo c’era un uomo di 48 anni, ex testimone di giustizia in alcuni processi di camorra, già noto alle forze dell’ordine, che è rimasto illeso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo aveva appena fermato l’auto quando è stato raggiunto da più colpi d’arma da fuoco esplosi da distanza ravvicinata. Poco dopo, altri proiettili sarebbero stati indirizzati verso una palazzina situata a poche centinaia di metri di distanza dal luogo del primo episodio. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, supportati dal nucleo investigativo di Torre Annunziata, che hanno eseguito i rilievi balistici e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica e individuare i responsabili.

Gli investigatori ipotizzano che possa trattarsi di un atto intimidatorio. Il 48enne, in passato testimone di giustizia in procedimenti contro la criminalità organizzata, ha alle spalle diversi precedenti penali. Secondo quanto trapelato, potrebbe essere stato seguito dai sicari e preso di mira subito dopo aver lasciato il veicolo. Il fatto che sia uscito illeso farebbe pensare a un avvertimento piuttosto che a un vero tentativo di omicidio.

Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per risalire all’identità di chi ha agito. La vicenda ha destato forte preoccupazione tra i residenti, che temono una nuova escalation di episodi violenti in città.