Barbie Mania: a Napoli arriva la pizza rosa di Sorbillo

Il film Barbie che sfida gli stereotipi del patriarcato è un fenomeno che contagia non solo diverse generazioni, ma anche molti settori: dalla moda al food. Tra le varie collaborazioni abbiamo: Zara, Superga fino ad arrivare a Napoli con la pizza rosa di Gino Sorbillo.

Tutto si colora di rosa!

Lo scorso 20 luglio è uscito al cinema uno dei film più attesi dell’anno: Barbie, la bambola dell’azienda multinazionale Mattel. La regista e sceneggiatrice Greta Gerwig mette in scena quelli che sono gli stereotipi che ingabbiano la nostra realtà, ma lo fa in un modo singolare: creando una parodia. Al di là delle tante critiche, Barbie è il film che ha registrato più incassi, superando Super Mario Bros e tutti i film Marvel usciti quest’anno. Il film ha scatenato una vera e propria moda Barbie che ha visto ragazzi e ragazze di tutte le età al cinema vestiti di rosa a scattarsi selfie con i gadget.

È Barbie mania anche tra i brand. Tra le varie collaborazioni abbiamo:

Barbie e Airbnb

Tra gli annunci presenti sul portale, infatti, a fine giugno ne è apparso uno dedicato all’iconica “Dreamhouse”, la casa dei sogni di Barbie a Malibu. È diventata un alloggio a grandezza reale e ri-aperta al pubblico per brevi pernottamenti.

Barbie e la moda

Barbie è da sempre un’icona di stile che abbraccia le diverse generazioni. I brand di moda celebrano il debutto cinematografico della bambola firmata Mattel: da Superga a Zara. Insomma, tanti sono i marchi che hanno creato capi, scarpe e accessori per l’occasione.

Sul sito web del brand Superga si legge: “Superga ha unito le forze con il nuovo film, Barbie The Movie, per sviluppare un’esclusiva capsule collection ispirata alla bambola iconica il cui universo rosa brillante entusiasma ed è simbolo di ispirazione ed empowerement per le donne di tutte le età.”

Anche Zara ha disegnato una collezione unica ed inclusiva, in quanto ha reso i prodotti accessibili ad ogni tipo di fisicità.

Barbie invade anche la cucina: da Gino Sorbillo a Burger King

In questo caso, è opportuno specificare che non si tratta di un co-branding, ma si tratta di un omaggio a Barbie. A Napoli, la pizza di Gino Sorbillo si colora di rosa. La preparazione è simile alle pizze tradizionali, gli ingredienti sono: fiordilatte e una crema rosa, creata con ricotta di bufala dop e salsa di San Marzano dop, infine le classiche foglie di basilico. In realtà, già tempo fa Gino Sorbillo realizzò una pizza dedicata alla bambola più famosa del mondo. Nel il 2018, infatti, la Mattel lanciò la “Barbie pizzaiola”, che immediatamente ottenne un vasto successo di pubblico. E pochi giorni dopo, il pizzaiolo napoletano, inventò una prima versione della pizza ispirata a Barbie.

‘Rosa Barbie’ arriva anche negli store di Burger King – precisamente in quelli brasiliani – nei quali è lanciato un menù dedicato al film. Ma per festeggiare l’uscita di Barbie The Movie, Burger King non si è limitato solo ad introdurre un menù speciale. Lo store di San Paolo, in Brasile, è stato verniciato di rosa, affinché il richiamo fosse ancora più evidente e significativo.

Conclusioni

Quando le aziende, soprattutto le multinazionali, fanno operazioni di comunicazione legate a cause sociali spesso, vengono criticare. Ma, come affermava Karl Marx, in un mondo in cui l’economia detta la legge della politica, oggi, questo è ancora più vero. Le multinazionali dettano le regole e, ben venga se abbracciano le cause sociali. Il mondo potrà cambiare non quando i leader politici lo decideranno, ma quando le multinazionali sposeranno le cause sociali.

