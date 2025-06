Circumvesuviana, Linea Baiano: esposto in Procura contro EAV

Circumvesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato Stampa Pendolari Vesuviani

I rappresentanti dei comitati pendolari vesuviani esprimono sostegno alla denuncia querela presentata dal Comitato civico E(A)Vitiamolo dì Sperone in merito alla chiusura della linea di Baiano.

Condividiamo le ragioni che sono parte integrante della denuncia e siamo pronti a essere ascoltati dalla procura come persone informate dei fatti.

Visto gli innumerevoli tentativi. senza successo, di essere ascoltati e la ferma volontà di Eav di proseguire in una gestione discriminatoria e irrazionale delle linee vesuviane, riteniamo che l’atto formale di denuncia sia l’estrema ratio per difendere i diritti di un intero territorio e dei pendolari vesuviani.

I portavoce dei comitati pendolari

Enzo Ciniglio gruppo facebook noaltagliodeitrenidellacircumvesuviana

Salvatore Ferraro gruppo facebook CIRCUMVESUVIANA – EAV