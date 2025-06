“Girls in STEM”: Il Liceo Torricelli tra i protagonisti della Premiazione Nazionale

Somma Vesuviana. L’Alunna L.M. del Liceo Torricelli alla Premiazione Nazionale del Concorso “Girls in STEM” a Bergamo.

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per un’importante occasione di riconoscimento per il Liceo Torricelli di Somma Vesuviana: l’alunna L.M. della classe 3B Cambridge parteciperà il prossimo 5 giugno alla premiazione nazionale del concorso Girls in STEM, che si terrà a Bergamo.

La studentessa rappresenterà con orgoglio il proprio istituto, portando avanti il nome del Torricelli in un evento che celebra l’eccellenza femminile nelle discipline STEM – scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. La partecipazione a questa cerimonia rappresenta il coronamento di un percorso formativo avviato dall’istituto nell’ambito dell’Orientamento e Potenziamento delle discipline STEM, in collaborazione con JA Italia.

Girls in STEM è un’iniziativa promossa da JA Italia, in partnership con Coca-Cola HBC Italia e Fondazione Coca-Cola HBC Italia, con l’obiettivo di contrastare il divario di genere nelle materie tecnico-scientifiche. Il progetto mira a stimolare l’interesse delle studentesse per carriere in ambiti ancora oggi segnati da stereotipi e squilibri di rappresentanza, nonostante la crescente richiesta di competenze STEM nel mercato del lavoro.

L’alunna L.M. è stata selezionata grazie al suo impegno, alle sue competenze e alla passione dimostrata durante il percorso formativo, che ha coinvolto scuole di tutta Italia. La cerimonia sarà un momento significativo per valorizzare i talenti femminili e incoraggiare altre giovani a intraprendere percorsi simili.

Grande soddisfazione da parte della Dirigente scolastica, del corpo docente e di tutto il team del Torricelli, che hanno accompagnato e sostenuto la studentessa in questo percorso. Un riconoscimento che premia non solo il merito individuale, ma anche l’impegno collettivo dell’istituto nel promuovere una cultura dell’uguaglianza e dell’innovazione.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale del progetto:

🔗 campionatimprenditorialita.it