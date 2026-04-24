venerdì, Aprile 24, 2026
16.4 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
266

Rifiuti e deiezioni canine, stretta della Municipale: 15 sanzioni a San Giorgio

Redazione1
di Redazione1

Prosegue senza sosta l’attività di controllo sul territorio da parte della Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano, impegnata in un’azione mirata contro l’abbandono dei rifiuti e i comportamenti scorretti legati alla gestione degli animali domestici. L’iniziativa, strutturata come una vera e propria task force, punta sia alla repressione delle violazioni sia alla sensibilizzazione dei cittadini.

Sotto il coordinamento del Comandante Gabriele Ruppi, gli agenti hanno già elevato 15 sanzioni amministrative, per un importo complessivo di circa tremila euro. Le violazioni sono state accertate anche attraverso la convocazione dei responsabili presso il Comando di via Galdieri, a seguito delle verifiche effettuate grazie ai sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio.

Telecamere e fototrappole stanno infatti consentendo di individuare ulteriori trasgressori, attualmente in fase di identificazione, coinvolti in episodi di abbandono o errato conferimento dei rifiuti. Un’attività che si inserisce in un piano più ampio di contrasto al degrado urbano, ma anche di promozione di comportamenti più responsabili da parte della cittadinanza.

Particolare attenzione è rivolta anche ai proprietari di cani, spesso al centro di segnalazioni per la mancata raccolta delle deiezioni, una problematica che continua a incidere sul decoro cittadino.

“Già a seguito dei primi turni di ispezione da parte degli agenti – afferma il Comandante Gabriele Ruppi – abbiamo notato un notevole miglioramento da parte della cittadinanza su ambedue le tematiche oggetto di approfondimento ed azione in queste settimane. Confidiamo che la nostra opera incessante possa fungere da deterrente nei confronti di chi ancora prosegue a tenere questi errati comportamenti”.

L’obiettivo resta quello di consolidare i risultati ottenuti e rafforzare il rispetto delle regole attraverso controlli costanti e un dialogo continuo con i cittadini.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Avvenimenti

Pomigliano D’Arco, inaugurati i nuovi Giardini d’Infanzia

0
Sono stati inaugurati questa mattina i nuovi Giardini d’Infanzia,...
Politica

Sant’Anastasia, campagna elettorale parte tra veleni incrociati e nuove alleanze

0
Si entra nel vivo della campagna elettorale a Sant’Anastasia,...
Cronaca

Imprenditore scomparso nel nulla, Dda guida ricerca: Somma e Terzigno col fiato sospeso

0
Continuano senza sosta le ricerche di Francesco Vorraro, imprenditore...
Cronaca

Hashish nascosto nel quadro elettrico, il trucco dei pusher di Acerra: blitz con arresto

0
cerra: sorpreso a cedere droga. Arrestato dalla Polizia di...
Comunicati Stampa

Mariglianella, riqualificazione di Via Napoli: lavori per la piazzetta davanti alle case IACP

0
Sono in corso i lavori di riqualificazione della piazzetta...

Argomenti

Avvenimenti

Pomigliano D’Arco, inaugurati i nuovi Giardini d’Infanzia

0
Sono stati inaugurati questa mattina i nuovi Giardini d’Infanzia,...
Politica

Sant’Anastasia, campagna elettorale parte tra veleni incrociati e nuove alleanze

0
Si entra nel vivo della campagna elettorale a Sant’Anastasia,...
Cronaca

Imprenditore scomparso nel nulla, Dda guida ricerca: Somma e Terzigno col fiato sospeso

0
Continuano senza sosta le ricerche di Francesco Vorraro, imprenditore...
Cronaca

Hashish nascosto nel quadro elettrico, il trucco dei pusher di Acerra: blitz con arresto

0
cerra: sorpreso a cedere droga. Arrestato dalla Polizia di...
Comunicati Stampa

Mariglianella, riqualificazione di Via Napoli: lavori per la piazzetta davanti alle case IACP

0
Sono in corso i lavori di riqualificazione della piazzetta...
Cronaca

Far West a Somma Vesuviana, 32enne centrato alla schiena da proiettili

0
Momenti di tensione nella notte a Somma Vesuviana, dove...
Politica

Elezioni, a Ottaviano è sfida sull’esperienza: grande frammentazione tra civiche e coalizioni

0
A poche ore dalla presentazione ufficiale delle liste, il...
Comunicati Stampa

Ermal Meta vince il Premio Elsa Morante Musica 2026 con “Stella Stellina”

0
Riceviamo e pubblichiamo:    “𝐒𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐚”, 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚 𝐢𝐥...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Hashish nascosto nel quadro elettrico, il trucco dei pusher di Acerra: blitz con arresto
Articolo successivo
Imprenditore scomparso nel nulla, Dda guida ricerca: Somma e Terzigno col fiato sospeso
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996