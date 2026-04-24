Rifiuti e deiezioni canine, stretta della Municipale: 15 sanzioni a San Giorgio

Prosegue senza sosta l’attività di controllo sul territorio da parte della Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano, impegnata in un’azione mirata contro l’abbandono dei rifiuti e i comportamenti scorretti legati alla gestione degli animali domestici. L’iniziativa, strutturata come una vera e propria task force, punta sia alla repressione delle violazioni sia alla sensibilizzazione dei cittadini.

Sotto il coordinamento del Comandante Gabriele Ruppi, gli agenti hanno già elevato 15 sanzioni amministrative, per un importo complessivo di circa tremila euro. Le violazioni sono state accertate anche attraverso la convocazione dei responsabili presso il Comando di via Galdieri, a seguito delle verifiche effettuate grazie ai sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio.

Telecamere e fototrappole stanno infatti consentendo di individuare ulteriori trasgressori, attualmente in fase di identificazione, coinvolti in episodi di abbandono o errato conferimento dei rifiuti. Un’attività che si inserisce in un piano più ampio di contrasto al degrado urbano, ma anche di promozione di comportamenti più responsabili da parte della cittadinanza.

Particolare attenzione è rivolta anche ai proprietari di cani, spesso al centro di segnalazioni per la mancata raccolta delle deiezioni, una problematica che continua a incidere sul decoro cittadino.

“Già a seguito dei primi turni di ispezione da parte degli agenti – afferma il Comandante Gabriele Ruppi – abbiamo notato un notevole miglioramento da parte della cittadinanza su ambedue le tematiche oggetto di approfondimento ed azione in queste settimane. Confidiamo che la nostra opera incessante possa fungere da deterrente nei confronti di chi ancora prosegue a tenere questi errati comportamenti”.

L’obiettivo resta quello di consolidare i risultati ottenuti e rafforzare il rispetto delle regole attraverso controlli costanti e un dialogo continuo con i cittadini.