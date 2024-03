Esercito nel Vesuviano, chiuse diverse officine

Nuove operazioni delle Forze dell’ordine e dell’Esercito impegnati nei controlli nella Terra dei fuochi, in funzione di prevenzione dei reati ambientali. A programmarle e definirle le Prefetture e Questure di Napoli e Caserta, supportate dalla Cabina di Regia dell’incaricato del Ministro dell’interno per il contrasto ai roghi. Il bilancio complessivo conta 7 attività sequestrate, 8 persone denunciate e due furgoni sequestrati con a bordo un carico di rifiuti di varia tipologia. Sottoposte a sequestro anche aree invase da rifiuti per oltre 5000 mq ed erogate sanzioni amministrative per un ammontare di più di 70.000 euro.

Una serie di verifiche è scattata su numerosi siti produttivi e commerciali (con un focus particolare per le officine meccaniche) tra Napoli, Cercola e Volla e poi nell’area tra Cardito, Caivano e Crispano. Analoghi controlli sono stati svolti a Parete, Trentola Ducenta, San Marcellino, Frignano, Casaluce, San Felice a Cancello e Arienzo. In parallelo, nell’area di San Vitaliano sono stati attivati diffusi controlli su strada, per un ampio filtraggio dei mezzi di trasporto presenti su quelle direttrici.